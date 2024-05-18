В Кобдинском районе Актюбинской области построят 150 домов

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в ходе рабочей поездки встретился с жителями сел Кобда и Жарык Кобдинского района, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Кобде идет строительство 97 домов для пострадавших от паводка сельчан. Этим занимаются 15 стройкомпаний.





Фото: пресс-служба акима Актюбинской области





Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Асхат Шахаров ознакомился с ходом строительства, переговорил с застройщиками и местными жителями. Сельчане сидят в ожидании новых домов, которые должны сдать к середине лета.



В Жарыке аким области также переговорил с населением, узнал о том, что их волнует.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

В селе Жарык проживает 335 человек. Из 93 домов талой водой затопило 25. Из них 24 признаны аварийными. Взамен жителям построят новые дома. Еще один пострадавший от воды дом отремонтируют. К строительно-монтажным работам планируют приступить в ближайшие дни.



"У нас есть своя техника, и когда возникла угроза затопления, мы сами стали строить песчаные дамбы. Но вода все-таки прорвала ее в нескольких местах. В результате затопило крайние дома. Мой дом, как и другие 23, признали аварийным. Приходила комиссия, подсчитала ущерб бытовой техники, мебели. Пособие уже получили все, а материальный ущерб выплачивают. Для строительства домов было определено место. Нам сказали, что новый дом будет площадью 80 квадратных метров. Мой дом был 80-х годов постройки площадью 104 квадратных метра". Житель села Жарык Бактияр Костанаев

В селе Жарык материальный ущерб за поврежденную бытовую технику и мебель выплатили 14 семьям, в общей сумме почти 5 млн тенге. Кроме того, возместили убытки за павший скот главам крестьянских хозяйств и владельцам частных подворий в сумме свыше 12 млн тенге.

В разговоре с акимом области местные жители попросили его помочь также в строительстве крытых загонов для скота на новых местах проживания. Этот вопрос стоит на повестке дня.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Глава региона отметил, что в селе отремонтируют мост и дорогу, которые были размыты во время паводка.



