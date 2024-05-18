В Кобдинском районе Актюбинской области построят 150 домов
Сейчас в Кобде идет строительство 97 домов для пострадавших от паводка сельчан. Этим занимаются 15 стройкомпаний.
Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
Асхат Шахаров ознакомился с ходом строительства, переговорил с застройщиками и местными жителями. Сельчане сидят в ожидании новых домов, которые должны сдать к середине лета.
В Жарыке аким области также переговорил с населением, узнал о том, что их волнует.
Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
В селе Жарык проживает 335 человек. Из 93 домов талой водой затопило 25. Из них 24 признаны аварийными. Взамен жителям построят новые дома. Еще один пострадавший от воды дом отремонтируют. К строительно-монтажным работам планируют приступить в ближайшие дни.
"У нас есть своя техника, и когда возникла угроза затопления, мы сами стали строить песчаные дамбы. Но вода все-таки прорвала ее в нескольких местах. В результате затопило крайние дома. Мой дом, как и другие 23, признали аварийным. Приходила комиссия, подсчитала ущерб бытовой техники, мебели. Пособие уже получили все, а материальный ущерб выплачивают. Для строительства домов было определено место. Нам сказали, что новый дом будет площадью 80 квадратных метров. Мой дом был 80-х годов постройки площадью 104 квадратных метра".Житель села Жарык Бактияр Костанаев
В селе Жарык материальный ущерб за поврежденную бытовую технику и мебель выплатили 14 семьям, в общей сумме почти 5 млн тенге. Кроме того, возместили убытки за павший скот главам крестьянских хозяйств и владельцам частных подворий в сумме свыше 12 млн тенге.
В разговоре с акимом области местные жители попросили его помочь также в строительстве крытых загонов для скота на новых местах проживания. Этот вопрос стоит на повестке дня.
Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
Глава региона отметил, что в селе отремонтируют мост и дорогу, которые были размыты во время паводка.