Асхат Шахаров встретился с представителями интеллигенции в Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с представителями интеллигенции. Встреча прошла в региональном университете имени К. Жубанова, сообщает Zakon.kz.

В ней приняли участие члены Актюбинского областного маслихата и областного общественного совета, представители местных высших учебных заведений, сфер культуры, образования, здравоохранения, поэты, ветераны труда.

Среди гостей мероприятия можно отметить профессора ЗКМУ имени М. Оспанова Алтая Тайжанова, акына Мейрхана Акдаулетулы, актеров драмтеатра имени Т. Ахтанова Магзума и Шалкию Бакитжановых, преподавателя учебного центра "Орлеу" Наталью Пеннер, получившую награду от главы государства, и многих других.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Асхат Шахаров обратился к участникам встречи, чтобы услышать их мнения по ряду насущных проблем.

"Это не просто встреча, а важный диалог об актуальных темах, которые волнуют сегодня общество. На Национальном Курултае главой государства были озвучены основные направления работы для укоренения новых ценностей в обществе и названы пять проблем, над решением которых предстоит работать. Это вопросы распространения игромании, наркомании, домашнего насилия, расточительности и вандализма. Хотелось бы вместе обсудить эти важные моменты и прислушаться к вашим мнениям, услышать ваши предложения. От вас, представителей интеллигенции нашего региона, мы ждем дифференцированной работы, которую нам предстоит выполнить в ближайший период", – обратился аким области к представителям интеллигенции.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Глава региона отметил вклад ветеранов труда в развитие региона и жизнь общества, добавив, что окружающие должны знать о заслугах почетных людей и учиться на их примере.

Обсуждая тему встречи, каждый из ее участников высказал свои мнения. Мейрхан Акдаулетулы заметил, что актюбинцам надо прививать интерес к чтению. Ведь чтение формирует не только интеллект, но и ценности, и моральные ориентиры. Алтай Тайжанов напомнил о том, как паводок сплотил все население региона. Местные жители помогали пострадавшим от стихии землякам. Подрастающее поколение сегодня активно включается в проведение любых масштабных мероприятий в области: субботники, всевозможные акции, культурно-развлекательные программы, спортивные состязания.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Мы живем в сложное время, когда молодежь нуждается в ясных и доступных объяснениях важных вопросов, в том числе и вопросов религии. Нужно создать площадки, где молодые люди смогут свободно задавать вопросы и получать ответы. Активисты и общественные деятели должны взять на себя ответственность за вовлечение граждан в обсуждение этих тем", – предложил Алтай Тайжанов.

Магзум Бакитжанов высказал мнение о необходимости прививать населению любовь к искусству.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В числе предложений, которые поступали от участников встречи, прозвучали инициативы по усилению информационной кампании о вреде азартных игр и наркотиков, открытию кризисных центров для поддержки пострадавших от домашнего насилия, а также поднималась тема важности вовлечения молодежи в культурные и спортивные мероприятия. Участники подчеркнули значимость совместных усилий всех заинтересованных сторон для достижения устойчивых результатов в решении этих проблем.

Как было отмечено участниками встречи, такое взаимодействие с интеллигенцией позволяет не только услышать мнения экспертов, но и создать платформу для дальнейшего сотрудничества и обмена идеями.