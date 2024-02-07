Асхат Шахаров выступил с обращением к жителям Актюбинской области из-за сильного бурана

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров обратился к жителям региона из-за непогоды, которая разбушевалась накануне, 6 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что в настоящее время из-за сильного бурана без электричества остались более 20 сел региона.

"В связи с этой чрезвычайной ситуацией мы проводим восстановительные работы в усиленном режиме, и днем, и ночью, с привлечением специалистов. По городу 15 бригад были задействованы в местах отключения света. Имеется вся необходимая техника и автомобили. Также ведутся работы в некоторых селах, которые остались без электроэнергии. Привлечены 20 аварийных бригад и около 70 единиц техники", – написал Асхат Шахаров в Facebook 7 февраля.

По его данным, в некоторых населенных пунктах электроснабжение восстановлено.

"Чрезвычайная ситуация с отключением электричества, вызванная непогодой, находится на моем личном контроле. Для скорейшего обеспечения жителей светом перед учреждениями, ответственными за нормализацию электроснабжения, поставлены конкретные задачи". Асхат Шахаров

Аким отметил, что дополнительную информацию будут предоставлять соответствующие ведомства и учреждения.

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Ранее сообщалось, что в Актобе с 6 февраля 2024 года бушует непогода. Жителей и гостей города попросили соблюдать меры безопасности и не выезжать на дороги без особой надобности. Подробности по ссылке.