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Интернет от "Казахтелекома" подорожает с 1 июля

Интернет от &quot;Казахтелекома&quot; подорожает с 1 июля, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 13:50 Фото: pexels
АО "Казахтелеком" сегодня, 20 мая 2024 года, обратилось к абонентам с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что компания повышает стоимость некоторых тарифных планов из архивной линейки.

"Сообщаем вам о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов с 1 июля 2024 года. Изменение тарифов коснется абонентов, подключенных к (51 тарифному плану. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении АО "Казахтелеком", адресованном абонентам.

Подробнее о тарифных планах, стоимость которых планируют повысить, можете узнать здесь.

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Ранее мы рассказывали, как интернет в Казахстане собираются сделать дешевле, а сотовую связь – лучше.

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