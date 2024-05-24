Интернет подорожает: "Казахтелеком" предупредили о возможных последствиях

Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) направило предостережение в АО "Казахтелеком", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 24 мая напомнили, что в соответствии с законодательством о связи тарифы устанавливаются операторами только на основе обоснованных затрат.

"В этой связи АЗРК в соответствии с п. 1 ст. 198 Предпринимательского кодекса с целью предупреждения нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции 24 мая 2024 года в отношении АО "Казахтелеком" направило предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства", – говорится в сообщении.

АО "Казахтелеком" 20 мая 2024 года выпустило предупреждение о повышении тарифов с 1 июля. Сообщалось об изменениях 51 архивного тарифного плана по фиксированной связи, включающих услуги домашнего интернета, а также пакетных услуг с мобильной связью.