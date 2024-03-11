Казахстанских водителей предупредили о тумане и гололеде на трассах

АО "НК "ҚазАвтоЖол" сегодня, 11 марта 2024 года, обратилось с важным заявлением к пользователям республиканских автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании рассказали о погодных условиях на дорогах:

в Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистаусуой, Западно-Казахстанской, Атырауской и Алматинской областях ожидается туман, возможно ограничение видимости на автодорогах;

в Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде снега и дождя, в Жамбылской области – обильные дожди, из-за чего возможно образование гололеда;

в Акмолинской области и в Астане прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.

"Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок", – говорится в обращении АО "НК "ҚазАвтоЖол" к пользователям республиканских автомобильных дорог.

10 марта 2024 года по состоянию на 18:00 было введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана – Кызылординской и Улытауской.