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Казахстанских водителей предупредили о тумане и гололеде на трассах

Казахстанских водителей предупредили о тумане и гололеде на трассах, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 10:48 Фото: unsplash
АО "НК "ҚазАвтоЖол" сегодня, 11 марта 2024 года, обратилось с важным заявлением к пользователям республиканских автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании рассказали о погодных условиях на дорогах:

  • в Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистаусуой, Западно-Казахстанской, Атырауской и Алматинской областях ожидается туман, возможно ограничение видимости на автодорогах;
  • в Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде снега и дождя, в Жамбылской области – обильные дожди, из-за чего возможно образование гололеда;
  • в Акмолинской области и в Астане прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.

"Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок", – говорится в обращении АО "НК "ҚазАвтоЖол" к пользователям республиканских автомобильных дорог.

10 марта 2024 года по состоянию на 18:00 было введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана – Кызылординской и Улытауской.

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