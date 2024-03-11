Казахстанских водителей предупредили о тумане и гололеде на трассах
Фото: unsplash
АО "НК "ҚазАвтоЖол" сегодня, 11 марта 2024 года, обратилось с важным заявлением к пользователям республиканских автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.
В нацкомпании рассказали о погодных условиях на дорогах:
- в Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистаусуой, Западно-Казахстанской, Атырауской и Алматинской областях ожидается туман, возможно ограничение видимости на автодорогах;
- в Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде снега и дождя, в Жамбылской области – обильные дожди, из-за чего возможно образование гололеда;
- в Акмолинской области и в Астане прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.
"Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок", – говорится в обращении АО "НК "ҚазАвтоЖол" к пользователям республиканских автомобильных дорог.
10 марта 2024 года по состоянию на 18:00 было введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана – Кызылординской и Улытауской.
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