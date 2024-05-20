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Законодательство РК

В Казахстане придумали, как бороться с нелегалами

Казахстан, МВД, миграция населения , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:20 Фото: Zakon.kz
В закон "О миграции населения" внесены поправки, позволяющие выдворять из страны нелегальных трудовых мигрантов. Суть поправок на брифинге в МВД 20 мая разъяснил официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев, сообщает Zakon.kz.

Поправки в отраслевой закон внесены Законом "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты в cфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы". Его на минувшей неделе подписал глава государства.

Суть нововведений разъяснил Шынгыс Алекешев.

"В закон о миграции населения введены новые статьи, согласно которым на законодательном уровне утверждается порядок проверки юридических, физических лиц, использующих иностранную рабочую силу. Это позволит обеспечить эффективность миграционного контроля, особенно в выявлении систематических и латентных нарушений", – отметил он.

Для интеграции Казахстана в международный рынок труда, возвращения казахстанских эмигрантов, а именно квалифицированных специалистов, предусматриваются определенные категории виз для лиц с востребованными профессиями и навыками.

Также расширены условия для получения постоянного проживания в РК для инвесторов с многократной визой.

Предусмотрены дополнительные основания для отказа либо аннулирования разрешения на постоянное проживание в РК иностранцам и лицам без гражданства:

  • в частности, получившим разрешение на ПМЖ на основании перечня востребованных профессий, но не работающим по этой же профессии в течение 183 календарных дней за год;
  • конкретизирован срок, в течение которого привлеченным к ответственности за нарушения миграционного, налогового и трудового законодательства отказывается или аннулируется разрешение на постоянное место жительства – данный срок определен как "в течение года";
  • конкретизированы условия для аннулирования разрешения на ПМЖ не проживающих на территории нашей страны более 183 дней.

ПМЖ иностранцу не аннулируется, если есть уважительные причины: командировки, учеба или болезнь.

Для укрепления института воссоединения с семьей теперь при оформлении визы на въезд в РК необходимо подтверждение наличия денег на содержание членов семьи либо у приглашающей стороны, либо у приглашаемого лица. Тогда как ранее это требование распространялось только на приглашающее лицо.

Этим же законом вводятся новые основания для отказа в приеме в гражданство Казахстана.

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