В Казахстане придумали, как бороться с нелегалами
Поправки в отраслевой закон внесены Законом "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты в cфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы". Его на минувшей неделе подписал глава государства.
Суть нововведений разъяснил Шынгыс Алекешев.
"В закон о миграции населения введены новые статьи, согласно которым на законодательном уровне утверждается порядок проверки юридических, физических лиц, использующих иностранную рабочую силу. Это позволит обеспечить эффективность миграционного контроля, особенно в выявлении систематических и латентных нарушений", – отметил он.
Для интеграции Казахстана в международный рынок труда, возвращения казахстанских эмигрантов, а именно квалифицированных специалистов, предусматриваются определенные категории виз для лиц с востребованными профессиями и навыками.
Также расширены условия для получения постоянного проживания в РК для инвесторов с многократной визой.
Предусмотрены дополнительные основания для отказа либо аннулирования разрешения на постоянное проживание в РК иностранцам и лицам без гражданства:
- в частности, получившим разрешение на ПМЖ на основании перечня востребованных профессий, но не работающим по этой же профессии в течение 183 календарных дней за год;
- конкретизирован срок, в течение которого привлеченным к ответственности за нарушения миграционного, налогового и трудового законодательства отказывается или аннулируется разрешение на постоянное место жительства – данный срок определен как "в течение года";
- конкретизированы условия для аннулирования разрешения на ПМЖ не проживающих на территории нашей страны более 183 дней.
ПМЖ иностранцу не аннулируется, если есть уважительные причины: командировки, учеба или болезнь.
Для укрепления института воссоединения с семьей теперь при оформлении визы на въезд в РК необходимо подтверждение наличия денег на содержание членов семьи либо у приглашающей стороны, либо у приглашаемого лица. Тогда как ранее это требование распространялось только на приглашающее лицо.
Этим же законом вводятся новые основания для отказа в приеме в гражданство Казахстана.