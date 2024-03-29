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МВД назвало цену свободы закладчика в Казахстане

МВД назвало цену свободы закладчика в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:23 Фото: polisia.kz
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства 29 марта 2024 года рассказал, сколько платят закладчикам наркомагазины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для наркомагазина цена свободы закладчика равняется 2 тыс. тенге, которые они платят за одну закладку.

"За эти деньги он покупает все необходимое для расфасовки наркотика, передвигается по городу и самое главное – рискует, как минимум, 10 годами своей жизни, которые он проведет за решеткой. А доход магазина с каждой закладки – 20 тыс. тенге. Выводы здесь совершенно однозначные", – заявил Шынгыс Алекешев.

Он отметил, что, как показывают материалы уголовных дел, закладчики изначально не планируют долго заниматься этим "ремеслом".

"Но легкие деньги не позволяют им вырваться из этого бизнеса. Многие из них сами становятся наркозависимыми. Не так давно в Астане задержана семейная пара, которая взялась за сбыт наркотиков, чтобы закрыть свои кредиты. На дороге они говорили, что делают это в первый и последний раз. Но их очень быстро задержали. Теперь им грозит не меньше 10 лет в местах лишения свободы", – заключил официальный представитель ведомства.

В Астане 24 марта 2024 года прошла акция по уничтожению насвая, который изъяли полицейские за 10 дней во время рейда.

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