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Законодательство РК

Новые основания для отказа в приеме в гражданство ввели в Казахстане

Новые основания для отказа в приеме в гражданство ввели в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 15:51 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, в каком случае в стране могут отказать в приеме в гражданство. Эти поправки подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы", которым в Закон РК "О гражданстве" вводятся и уточняются основания для отказа в приеме в гражданство. Документ 16 мая 2024 года подписал глава государства.

"Незнание государственного языка на элементарном уровне, а также основ истории и Конституции нашей страны могут стать основанием для отказа в приеме в гражданство. Элементарный уровень будет определяться Министерством науки и высшего образования. Целью поправок является быстрая адаптация и интеграция в общество. Знание языка прежде всего нужно самим гражданам, желающим получить наше гражданство, чтобы быстрее влиться в общество и участвовать в жизни государства", – пояснил Шынгыс Алекешев на брифинге 20 мая.

По его словам, во многих странах для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание истории государства и государственного языка. К примеру, в Германии претендующим на получение гражданства предъявляются высокие требования к знанию немецкого языка, сохранению немецкой культуры и традиций. В Канаде необходимо знать историю и обязанности гражданина этой страны, а также подтвердить тест на знание английского или французского языка, в зависимости от провинции. А в Турции при получении гражданства на общих основаниях является обязательным знание турецкого языка.

"Для предотвращения двойного гражданства вводится новое основание для регистрации утраты гражданства РК. Гражданство нашей страны будет утрачено в случае использования паспортов другого государства после приобретения гражданства Казахстана. Ранее предусматривалась утрата гражданства РК только за приобретение гражданства иностранного государства", – добавил Шынгыс Алекешев.

Законом также вводится:

  • отказ в выдаче разрешения на постоянное проживание и прием в наше гражданство иммигрантам, ранее совершившим преступления сексуального характера в отношении детей;
  • въезд также будет запрещен, если имеются сведения о причастности иностранцев к экстремистской или террористической деятельности;
  • ужесточены основания, запрещающие въезд иностранцам, являющимся лидерами организованных групп, осужденным за тяжкие преступления.

Суть поправок ранее в эксклюзивном интервью Zakon.kz разъяснил депутат Магеррам Магеррамов.

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