Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В четырех городах Казахстана 21 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В четырех городах Казахстана 21 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 02:23 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 21 мая в Актобе, Актау, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 15 регионах РК.

Читайте также

Невероятное место в Астане попало на видео
Невероятное место в Астане попало на видео
Эксперт: Алматы необходимо использовать опыт европейских столиц по контролю траффика
Эксперт: Алматы необходимо использовать опыт европейских столиц по контролю трафика
Дамбы срочно возводят на трассе Атырау – Индер из-за разлива реки Жайык
Дамбы срочно возводят на трассе Атырау – Индер из-за разлива реки Жайык
Елена Вебер
Алматы 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Гибель президента Ирана, крушение, пассажир, жив
Один из пассажиров вертолета президента Ирана был жив около часа после крушения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: