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Грозы, заморозки и сильный ветер: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение

Грозы, заморозки и сильный ветер: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 22:04 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана и Астане на 21 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Ночью на юге, в центре Улытауской области днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром в центре области ожидается туман. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

На юге, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

На востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, юго-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. 

Ночью на востоке, в центре, днем в южной половине Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В Павлодаре  ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Астане днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный утром и днем при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных и предгорных районах, днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о погоде на 21, 22 и 23 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте. Подробнее можно прочитать здесь

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