Бектенов о детских лагерях в саунах: Мы не должны допустить этого

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 21 мая 2024 года дал особые поручения министру просвещения Гани Бейсембаеву по организации летнего отдыха детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что в этом году были приняты все необходимые меры по безопасному отдыху детей в лагерях.

"Работает 20 региональных штабов, которые координируют вопросы обеспечения безопасности, оперативного реагирования и развития инфраструктуры. Их работа в межведомственной комиссии постоянно рассматривается. Также с МВД отрабатывается закрепление за каждым летним центром отдыха инспекторов полиции. Также в Министерстве здравоохранения взят на особый контроль вопрос получения летними лагерями заключения санэпидстанций. Данный вопрос на моем постоянном контроле", – проинформировал он.

Премьер-министр поручил министру Гани Бейсембеву не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда детей размещали в лагерях-саунах и банях.

"В прошлом году вы сами видели, что летние лагеря были организованы в банях и других местах, которые не соответствуют условиям. В этом году мы не должны допустить этого. Возьмите на личный контроль", – заявил Олжас Бектенов.

В 2023 году дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны.