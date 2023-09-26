Сауна, пьяный директор и оружие: в Казахстане планируют ужесточить требования к детским лагерям

Не так давно завершился летний сезон отдыха в детских лагерях. Однако, учитывая то, какие скандальные нарушения выявили в этом году, тема по-прежнему остается актуальной.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с главным экспертом Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Акмарал Макулбековой и узнал, смогут ли детские лагеря, в которых выявили нарушения, работать в следующем году и какие меры предпринимает министерство, чтобы не допустить подобных случаев в новом сезоне.

Всего в Казахстане 236 государственных детских лагерей. По разным причинам в этом году свои двери открыли только 118, остальные 100 лагерей – частные.

Несмотря на хорошее начало, в самый разгар летнего сезона в соцсетях появилась ужасающая информация об одном из детских лагерей под Алматы.

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Объектом возмущения родителей и всех казахстанцев стал детский лагерь "Арман дала". Туда детей из социально уязвимых семей отправили по бесплатным путевкам от государства, однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны.

После скандального случая Генеральная прокуратура начала проверку всех лагерей в Казахстане. К сожалению, лагерь "Арман дала" не единственный, где выявили нарушения. К примеру, в одном из лагерей в Конаеве директора на работе застали в алкогольном опьянении. А при осмотре помещений в детских лагерях Акмолинской области нашли пустые бутылки из-под спиртного, пачки от сигарет, самогонный аппарат и пневматическое оружие. Более того, в одном из лагерей обнаружили крысиный яд, хранившийся прямо на кухне.

Все эти случаи вызвали общественный резонанс, а у родителей массу вопросов о том безопасно ли отправлять своих детей в будущем в лагеря.

Почему не во всех лагерях были проверки?

Главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Акмарал Макулбекова рассказала, что в целом подготовительные работы к лагерному сезону начинаются в конце апреля. До 1 июня все лагеря уже должны закончить ремонтные работы и получить заключение санэпидслужб, соответствие по технике безопасности, пожарной безопасности, утвердить меню, и это лишь часть того, что нужно подготовить.

После межведомственная комиссия в каждом регионе начинает так называемую приемку. В эту комиссию входят все заинтересованные государственные органы – СЭС, МЧС, местные исполнительные органы, общественники и другие.

Но, как оказалось, не во всех лагерях были проверки. К примеру, в оскандалившийся "лагерь в сауне" Управление образования Алматы по каким-то причинам не выезжало. Более того, санэпидемстанция дала разрешение этому лагерю на работу.

Руководитель Управления образования города Ляззат Жылкыбаева уже объяснила, почему лагерь "Арман дала" решили не проверять.

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"Это ошибка местных исполнительный органов. Потому что компания и акимат заключили договор на определенную услугу – в данном случае размещение детей. После заключения договора, в тот же день межведомственная комиссия могла поехать и проверить этот лагерь, но не сделала этого. Вот эта работа была упущена", – прокомментировала Акмарал Макулбекова.

К слову, по данному факту все еще проводят следственные мероприятия. Главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения подчеркнула, что всех виновных, причастных к произошедшему, привлекут к ответственности – это касается и местных исполнительных органов, и хозяев тех самых лагерей.

Смогут ли лагеря-нарушители работать в следующем году?

На вопрос о том, смогут ли лагеря, в которых выявили нарушения в этом году, продолжить работу в 2024-ом, эксперт по охране прав детей ответила, что у министерства нет полномочий запрещать им вести деятельность, но при одном условии.

"Мы не имеем право запрещать работать лагерям, это решается в судебном порядке. Мы определим недобросовестных поставщиков, которые не смогут участвовать в конкурсных процедурах. Но, если они устранят все нарушения, допустим, по уличным туалетам, то смогут продолжить работу. То же самое касается и других нарушений", – пояснила Акмарал Макулбекова.

По "лагерю в сауне". Если в следующем году хозяин лагеря арендует хорошее помещение, получит заключение СЭС и других служб, то никаких запретов на работу не будет.

Лицензирование и как могут ужесточить требования к лагерям?

С 1 января 2020 года в Казахстане действует мораторий на проверки малого бизнеса. В 2023 году его продлили до 1 января 2024 года. Поэтому на протяжении четырех лет проверки в частных детских лагерей в плановом порядке не проводились. А для внеплановой проверки основанием может быть только факт угрозы жизни и здоровью.

То есть сейчас открыть лагерь и работать может любой желающий, а местные исполнительные органы об этом даже не будут знать.

Сразу после скандальных случаев Министерство просвещения выступило с предложением отменить мораторий и ввести лицензирование детских лагерей.

"Школу же невозможно открыть без лицензии, колледж тоже. А как открывают лагеря? Они ставят кровати, разыгрывают столовую, ставят поваров и даже никого не уведомляют об этом. Поэтому очень важно принять лицензирование, чтобы все лагеря соответствовали требованиям", – предложила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Однако после от идеи лицензирования в министерстве видимо отказались. Акмарал Макулбекова добавила, что после принятия таких жестких мер в стране может резко сократиться количество частных детских лагерей.

"Да, предполагалось, что это решит проблему. В 2019 году в Мажилисе мы вводили данный пункт, но тогда депутаты исключили эту норму, потому что нужно было провести анализ регуляторного воздействия. А лицензирование в целом мы не можем проводить в детских лагерях, потому что это организации дополнительного образования. Тогда нужно будет проводить лицензирование по всем дополнительным кружкам тоже. У нас и так 100 частных лагерей в этом году работали. Мы ожидаем, что после проверок их может стать еще меньше. А если мы поставим условия лицензирования, то многие из лагерей могут просто прекратить работу и заняться, к примеру, семейным отдыхом", – объяснила она.

Вместо этого, министерство предлагает ввести уведомительный характер и реестр, в который войдут все лагеря страны.

"Уведомительный характер будет работать следующим образом: каждое частное лицо в случае, если захочет открыть лагерь, должно будет нас уведомить об этом. Потому что среди частных лагерей есть такая практика, когда индивидуальный предприниматель просто идет и арендует санаторий без надлежащих условий для детей. В последствии появится и реестр лагерей", – отметила Акмарал Макулбекова.

Кроме того, для лиц, участвующих в организации летнего отдыха детей, могут ввести дополнительную ответственность при выявлении каких-либо нарушений.

"Также мы хотим регламентировать время получения заключений от СЭС до 1 июня, то есть до начала работы лагерей. К примеру, по "БелРичи" мы не знали, что у хозяина не было соответствующего здания. В заявлении руководитель учреждения должен будет прикрепить справки о наличии недвижимого имущества, справки от СЭС, заключения по пожарной безопасности, по контингенту педагогов. Эта норма получила одобрение в правительстве и уже на рассмотрении в Мажилисе", – заключила она.

Как будут решать проблему с нехваткой детских лагерей?

Ранее сообщалось, что к 2026 году в Казахстане построят 50 новых детских оздоровительных лагерей. Такую задачу поставил глава государства в своей предвыборной программе. Касым-Жомарт Токаев также поручил пять региональных резиденций передать на нужды детей.

"Сейчас мы над этим работаем. В этом году уже открыли лагерь на месте бывшей резиденции президента в Жамбылской области, в Акмолинской области появился новый лагерь", – рассказала главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Акмарал Макулбекова.

К слову, буквально недавно появилась информация, что еще один учебно-досуговый лагерь появится на месте резиденции президента в Атырауской области.

Также строится лагерь в Костанайской области и еще три в Абайской области. Все они откроются уже в 2024 году.