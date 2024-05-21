В МВД назвали самые частые причины ДТП на дорогах Казахстана

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев 21 мая на брифинге в СЦК рассказал, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Казахстане является состояние дорог и инфраструктуры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, в 2024 году зарегистрировано 6 тыс. ДТП, в которых погибли 542 человека и травмированы свыше 7 тыс. человек.

"Одна из основных причин – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населенные пункты приходится 84% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связана с наездами на пешеходов. На нерегулируемых переходах в пять раз чаще допускаются тяжкие ДТП", – озвучил Кайсар Султанбаев.

Он подчеркнул, что сложная обстановка складывается на загородных трассах.

"На них приходится большинство тяжких ДТП или 50% всех летальных случаев. В последние годы оборудуются современные магистрали. Это положительно влияет на дорожную безопасность. Если 15 лет назад на дорогах мы теряли свыше 4 тыс. граждан – то сейчас в два раза меньше. А на отдельных участках магистральных дорог смертность сократилась более чем в шесть раз", – дополнил председатель комитета.

Согласно информации Кайсара Султанбаева, другая причина ДТП – стремительный рост автопарка страны. За последние пять лет количество транспортных средств возросло на четверть.

"При этом срок эксплуатации половины автомашин превышает 20 лет. Они не имеют: современных систем безопасности, более подвержены неисправностям. В последние годы значительно увеличились факты формального проведения техосмотра. Это связано с введением уведомительного порядка о начале деятельности и отменой последующего контроля. Вместе с тем влияние формального техосмотра привело к тому, что на дорогах страны большое количество автомашин не соответствуют требованиям по выхлопным газам, а также требованиям безопасности, что несет в себе риски, связанные с безопасностью дорожного движения", – считает Кайсар Султанбаев.

Он отметил, что все факторы усугубляются низкой транспортной дисциплиной.

"Полицейскими пресечено порядка 3,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны около 8 тыс. пьяных водителей. Все они лишены права управления транспортными средствами. Подвергнуты административному аресту свыше 7 тыс. человек. Оштрафованы более 145 тыс. пешеходов. Такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей", – заключил он.

В Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать новые изменения в правила дорожного движения (ПДД). В пресс-службе Департамента полиции Алматы решили напомнить жителям города о нововведениях.

