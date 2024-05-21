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Новые правила дорожного движения разъяснили в полиции Алматы

Новые правила дорожного движения разъяснили в полиции Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать новые изменения в Правила дорожного движения (ПДД). В пресс-службе Департамента полиции Алматы решили напомнить жителям города о нововведениях, сообщает Zakon.kz.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:12
В Казахстане начали действовать поправки в ПДД: что изменилось
, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:12

Внесены следующие поправки в Правила дорожного движения:

  1. изменение ответственности за пересечение "одинарной" сплошной линии разметки. Теперь выезд на дорогу с двусторонним движением, имеющую две полосы, разделенную дорожной разметкой 1.1.("одинарной" сплошной) и(или) обозначенную знаком 3.20. ("Обгон запрещен"), будет квалифицироваться как выезд на полосу встречного движения. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управление транспортным средством сроком на шесть месяцев;
  2. снижение скорости автобусов в населенном пункте до 50 км/ч;
  3. доступность отдельно выделенной полосы для маршрутных транспортных средств для всех транспортных средств категории М3 (автобусы);
  4. разрешение третьей группе лиц с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата доступа к дорожной инфраструктуре. Так, если ранее опознавательный знак на транспортное средство "Лицо с инвалидностью" могло разместить на автомобиле только лицо, имеющее инвалидность 1-й и 2-й группы, теперь таким знаком могут пользоваться и лица с инвалидностью 3-й группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Напомним, что такой знак дает лицам с инвалидностью преимущественное право остановки на специально отведенных стоянках (стоянка для инвалидов), а также на остановку в местах, запрещенных для стоянки.

Кроме того, введены в действие новые дорожные знаки:

  • 3.9.1. "Движение на электрических самокатах запрещено";
  • 5.8.6а – 5.8.6в "Перестроение на параллельную проезжую часть";
  • 5.8.6г, 5.8.6д "Конец параллельной проезжей части";
  • 5.16.3 "Диагональный пешеходный переход" и др.

И новые опознавательные знаки:

  • "Электромобиль";
  • "Автомобиль с газобаллонным оборудованием".

Подробнее узнать о новых дорожных знаках можно по ссылке.

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