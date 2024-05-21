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МВД о высоких штрафах за нарушения ПДД: Кто не нарушает, тот не платит

Нарушение, ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:14 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев 21 мая на брифинге в СЦК высказался о высоких штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что штрафы касаются только тех, кто грубо нарушает ПДД.

"Законопослушный гражданин не будет платить никакой штраф. Лихачи сегодня несут горе в семьи наших граждан, где гибнут люди. Вы вдумайтесь в цифры, за четыре месяца и 20 дней 2024 года на наших дорогах погибло более 500 человек. А как по-другому остановить наших лихачей? Даже по Астане есть факты, когда камеры зафиксировали, лихачи до 200 км в час разгоняются, и это не один раз", – сказал Кайсар Султанбаев.

По его мнению, такие водители и должны нести ответственность и платить штрафы.

"Поэтому именно эта меру предусмотрена, чтобы снизить такие нарушения и было меньше тяжелых ДТП. Тот, кто не нарушает, он не платит штраф", – резюмировал председатель Комитета административной полиции МВД.

Ранее в МВД назвали самые частые причины ДТП на дорогах Казахстана.

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