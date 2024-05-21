Когда будут готовы тесты по казахскому языку для получения гражданства

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конфкеренции в правительстве 21 мая рассказал, когда и кто подготовит тесты на знание казахского языка для получения гражданства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Саясат Нурбек напомнил, что на днях президент подписал изменения в миграционное законодательство.

"Теперь, действительно, для получения гражданства либо его восстановления нужно будет сдавать тест. Это нормальная практика, аналогичные тесты сдают в США, Германии, Канаде, Турции и соседней России. Будет три компонента этого теста. Первое – это знание казахского языка, второе – основ Конституции и третье – основ истории Казахстана", – добавил он.

По его словам, сейчас создается специальная рабочая группа. Сами правила и тесты еще не разработаны.

"Мы будем их разрабатывать. Эти тесты обязаны будут сдавать лица, которые подают на гражданство. Есть оговорки по отдельному списку, которые имеют заслугу перед Казахстаном, по президентскому так называемому списку. Есть отдельная квота у главы государства. Несовершеннолетние, а также люди с ограниченными возможностями будут освобождены от этого теста. Как будет готов, мы дополнительно информацию предоставим", – пообещал министр.

Что должны будут знать тестируемые, по его словам, решат эксперты и филологи из Института языкознания.

"Работа только началась. Есть оговоренные законом сроки: после вступления в силу закона у нас есть буквально месяц – мы сейчас эту работу ускоренно ведем", – резюмировал глава Миннауки.

20 мая официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, в каком случае в стране могут отказать в приеме в гражданство.

