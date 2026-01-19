Получение гражданства РК: утверждены правила тестирования на знание казахского языка и истории Казахстана

Министр науки и высшего образования приказом от 12 января 2026 года утвердил Правила проведения тестирования по определению объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство РК, сообщает Zakon.kz.

Претендент на гражданство РК проходит тестирование в целях определения объема знаний.

При этом правила не распространяются на несовершеннолетних, недееспособных, на лиц, которые имеют особые заслуги перед Казахстаном либо имеют профессии и отвечают требованиям по перечню, устанавливаемому президентом РК, на этнических казахов, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров, ратифицированных республикой.

Тестирование состоит из следующих блоков:

тест на определение знания казахского языка по элементарному уровню системы оценки языковых знаний (на казахском языке);

тест по основам Конституции РК (на казахском или русском языке);

тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке).

Общее количество тестовых заданий составляет – 100, из них:

по казахскому языку – 30, в том числе:

- по части аудирования – 15;

- по части чтения – 15;

по основам Конституции РК – 40 ;

; по истории Казахстана – 30.

В тестировании используются тестовые задания с выбором одного правильного ответа из предложенных четырех вариантов ответов. Выбор правильного ответа оценивается одним баллом.

Общее время, предоставляемое для тестирования, составляет 2 часа 10 минут. Для лиц с инвалидностью всех групп предоставляются дополнительно 30 минут.

Пороговый балл составляет не менее 50 баллов, в том числе по блокам:

казахский язык – не менее 15 баллов ;

; основы Конституции РК – не менее 20 баллов ;

; история Казахстана – не менее 15 баллов.

Тестирование проводится два раза в год: в феврале и августе. Сроки и пункт проведения тестирования определяются уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Тестируемый при запуске предъявляет оригинал одного из следующих документов:

удостоверения лица без гражданства или заграничного паспорта;

вид на жительство иностранца в РК.

По итогам тестирования иностранным гражданам и лицам без гражданства при преодолении порогового балла выдается электронный сертификат на казахском языке. При непреодолении порогового балла электронный сертификат не выдается.

Электронный сертификат доступен после завершения тестирования в личном кабинете тестируемого (за исключением тестируемых, подавших заявление на апелляцию).

Электронный сертификат подтверждается посредством введения индивидуального идентификационного номера (ИИН) и индивидуального кода тестируемого на сайте НЦТ (certificate.testcenter.kz).

Срок действия электронного сертификата составляет два года со дня выдачи.

Процедура проведения тестирования

Прием заявлений для участия в тестировании осуществляется через информационную систему НЦТ в следующие сроки:

с 3 по 10 февраля календарного года;

с 10 по 20 августа календарного года.

Для участия в тестировании тестируемый регистрируется на сайте НЦТ app.testcenter.kz, где создается личный кабинет тестируемого. Далее тестируемый заполняет параметры тестирования, выбирает способ оплаты. После успешного прохождения всех этапов выходит сообщение "Заявление принято".

В случае отказа от участия в тестировании тестируемому необходимо удалить свое заявление в личном кабинете до закрытия базы данных. База данных закрывается в последний день приема заявлений.

Возврат денежных средств осуществляется в течение одного месяца с момента окончания тестирования при предоставлении следующих документов:

заявления;

квитанции об оплате;

копии документа, удостоверяющего личность;

копии платежной карты банка (лицевая сторона);

20-значного номера счета, с указанием реквизитов банка второго уровня РК.

После закрытия базы данных оплата за тестирование не возвращается.

Тестируемому, подавшему заявление, но не принявшему участие в тестировании в назначенный день, предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период проведения тестирования (при наличии потока и места в аудитории) или возврат денежных средств по следующим уважительным причинам:

при наличии листа о временной нетрудоспособности или медицинской справки, или выписки с портала электронного правительства РК по состоянию здоровья;

при наличии документов, подтверждающих смерть супруга (супруги) или близкого родственника;

при наличии приказа о служебной командировке, подтверждающего участие или факт участия в республиканских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях, а также в республиканских и международных конкурсах и фестивалях в области культуры и спорта;

при чрезвычайных ситуациях.

Для разрешения сопровождения тестируемых с ограниченными возможностями (с инвалидностью) индивидуальными помощниками, при подаче заявления на тестирование, необходимо приложение нотариально заверенного перевода документа об установлении инвалидности на казахском или русском языке, а также документов индивидуального помощника (документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие образование (при наличии), ИИН).

В качестве индивидуального помощника не допускаются специалисты в области казахской филологии, истории Казахстана и правоведения. Индивидуальные помощники, не указанные в заявлении на тестирование, не запускаются в аудиторию.

При запуске на тестирование администратор тестирования осуществляет меры по недопущению проноса в здание и аудиторию и использования учебно-методической литературы, словаря, носителя информации и записей, раскрывающих содержание тестовых заданий, бумаги разных форматов, фото и видео аппарата, любого вида мобильных средств связи с функциями переноса информации (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), использование любого вида радиоэлектронной связи (Wi-Fi, Bluetooth, Dect, смарт-часы, смарт-очки, диктофон, проводные и беспроводные наушники, микронаушники).

При выявлении запрещенных предметов во время досмотра металлоискателем администратор тестирования составляет акт об обнаружении запрещенного предмета при входе в здание пункта проведения тестирования и удалении тестируемого из здания, по итогам которого тестируемый отстраняется от участия в тестировании в текущем периоде.

При выявлении постороннего лица при входе на тестирование или в ходе проведения тестирования администратор тестирования составляет акт выявления постороннего лица в ходе запуска на тестирование или в ходе проведения тестирования.

Постороннее лицо, выявленное во время проведения тестирования, удаляется из аудитории, тестируемый не завершает данное тестирование, в случае завершения результаты аннулируются.

При проведении тестирования используются средства видеонаблюдения и устройства подавления сигналов мобильной, радиоэлектронной связи.

Администратор тестирования по одному запускает тестируемых в аудиторию (компьютерный класс). После идентификации личности тестируемый садится на место в соответствии с номером, указанным в посадочном листе, и подписывает посадочный лист.

Перед началом тестирования администратор тестирования инструктирует тестируемых о правилах тестирования на казахском языке, при необходимости на русском языке.

Перед началом тестирования тестируемому необходимо:

для входа в систему тестирования ввести ИИН и пройти авторизацию с помощью системы проверки биометрических данных через фронтальную камеру, установленную на компьютере;

подтвердить правильность данных тестируемого;

ознакомиться и подтвердить ознакомление с правилами поведения во время тестирования и проведения тестирования в интерфейсе программы тестирования;

приступить к сдаче тестирования после нажатия кнопки "Вход".

Тестируемый проходит авторизацию при каждом входе в систему тестирования и выходе из нее, также после завершения тестирования проходит авторизацию с помощью системы проверки биометрических данных через фронтальную камеру, установленную на компьютере.

Завершение тестирования тестируемый подтверждает нажатием кнопки "Завершить тестирование".

Тестируемый подает заявление на апелляцию по техническим причинам в ходе тестирования нажав на кнопку "Подать апелляцию по техническим причинам" в интерфейсе программы тестирования.

После завершения тестирования на экран персонального компьютера тестируемого выводится карта анализа с указанием вариантов его ответов, количество баллов, набранных по каждому вопросу и по блокам, а также общий балл тестирования. Тестируемому предоставляется 10 минут для ознакомления с результатами тестирования и картой анализа результатов тестирования.

Далее на экране компьютера отображаются функции "Подать на апелляцию по содержанию" и "Завершить без апелляции". В случае, если тестируемый не выбирает один из двух функций, программа тестирования автоматически закроется через 10 минут. При выборе кнопки "Подать заявление на апелляцию по содержанию" открывается меню для подачи на апелляцию.

Тестируемый подает заявление на апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут. После завершения подачи заявления на апелляцию тестируемый нажимает кнопку "Завершить апелляцию".

Далее на экране отображается карта анализа принятого заявления по тестовым заданиям, поданным на апелляцию.

При выборе функции "Завершить без апелляции" тестируемый покидает аудиторию.

В ходе проведения тестирования не допускается:

выходить из аудитории (компьютерного класса) без разрешения администратора тестирования;

покидать аудиторию (компьютерный класс) в последний час тестирования, за исключением чрезвычайных ситуаций и/или случаев в связи со здоровьем тестируемого;

переговариваться, пересаживаться с места на место;

заносить в аудиторию (компьютерный класс) или использовать запрещенные предметы;

шуметь перед тестированием или во время тестирования;

обмениваться документами и листом, предоставленным тестируемому для работы;

обсуждать и разглашать содержание тестовых заданий;

совершать действия, приводящие к повреждению техники, используемой для тестирования и системы безопасности;

попытка вмешательства в систему тестирования.

При нарушении тестируемым вышеуказанных подпунктов администратор тестирования составляет акт об удалении тестируемого из аудитории за нарушение Правил проведения тестирования. Тестируемый удаляется из аудитории и не завершает данное тестирование, в случае завершения результаты аннулируются.

Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.