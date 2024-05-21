Будут ли наказывать за пересечение сплошной при объезде ям, рассказали в МВД

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев 21 мая на брифинге в СЦК разъяснил, в каких случаях за пересечение сплошной полосы при объезде ям не будут наказывать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли пересмотреть правила дорожного движения, потому что, согласно нововведениям, теперь объезд ямы через сплошную считается нарушением, а после паводков на дорогах сейчас их образовалось достаточно много.

"Новая норма, которая предусматривает пересечение одинарной сплошной, как выезд на встречную полосу, предусматривает, что при объезде препятствия можно отступать от этого требования. То есть, заранее в ПДД исключения прописаны. Также в ПДД расписано, что является препятствием – это неподвижный объект, который невозможно пересекать", – ответил он.

По его словам, при объезде ям в любом случаев составляется административный протокол и по решению суда будет выноситься решение – виноват ли водитель и предумышленно нарушил ПДД или он не имел возможности объехать препятствие.

В Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать изменения в правила дорожного движения (ПДД). В пресс-службе Департамента полиции Алматы решили напомнить жителям города о нововведениях.

