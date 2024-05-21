Облик города – в Семее идет масштабное благоустройство

С обретением статуса областного центра уже сложно назвать Семей серым и скучным городом – здесь не только обустраивают новые общественные пространства, но и приводят в порядок фасады многоэтажных домов, ремонтируют подземные переходы и все больше появляется интересных тематических муралов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в апреле текущего года поручил начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов.

Фото: акимат области Абай





Чтобы улицы административного центра области Абай заиграли новыми красками, не пугая горожан и гостей серостью и облезлым видом, уже с прошлого года в Семее начали повсеместный ремонт фасадов. Так, в текущем году запланировано обновление стен 36 многоквартирных жилых домов. Как рассказала руководитель отдела жилищной инспекции города Диана Шаяхметова, покраске подлежат дома в центре города, а также расположенные вдоль оживленных магистралей – как на правом берегу, так и в левобережье.

"Текущий ремонт фасадов включает в себя ошкуривание поверхности, грунтовку, а затем окрашивание фасадной краской. В соответствии с законом о жилищных отношениях мы можем охватить только те дома, которые придают архитектурный облик городу", – отметила Диана Шаяхметова.





Фото: акимат области Абай





Обновление фасадов началось в соответствии с графиком 15 апреля и завершится до 1 августа. Если работа подрядчиков вызывает замечания, они обязаны их устранить в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, запланирован ремонт подземного и надземного переходов по улице Мухамедханова. Помимо собственно ремонта в подземном переходе решили увековечить память известного музыканта Батырхана Шукенова – сейчас здесь рисуют несколько муралов на стенах и будут звучать его композиции.





Фото: акимат области Абай

"Сейчас работа уже началась. По технической спецификации в подземном переходе планируется изобразить муралы, которые частично уже готовы, организовать музыкальное сопровождение и заменить освещение. Кроме того, в надземном пешеходном переходе заменят лифт и поликарбонатное покрытие навеса", – сообщил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерик Чаганов.

Также будут установлены камеры видеонаблюдения – против вандализма и нарушений общественного порядка.





Фото: акимат области Абай





Еще один проект, призванный озеленить и благоустроить центр Семея – обустройство общественного пространства по улице Мәңгілік ел, продолжения Арбата. Завершение всех работ запланировано на конец мая.