Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Облик города – в Семее идет масштабное благоустройство

Облик города – в Семее идет масштабное благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:30 Фото: акимат области Абай
С обретением статуса областного центра уже сложно назвать Семей серым и скучным городом – здесь не только обустраивают новые общественные пространства, но и приводят в порядок фасады многоэтажных домов, ремонтируют подземные переходы и все больше появляется интересных тематических муралов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в апреле текущего года поручил начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов.

Облик города – в Семее идет масштабное благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:30

Фото: акимат области Абай


Чтобы улицы административного центра области Абай заиграли новыми красками, не пугая горожан и гостей серостью и облезлым видом, уже с прошлого года в Семее начали повсеместный ремонт фасадов. Так, в текущем году запланировано обновление стен 36 многоквартирных жилых домов. Как рассказала руководитель отдела жилищной инспекции города Диана Шаяхметова, покраске подлежат дома в центре города, а также расположенные вдоль оживленных магистралей – как на правом берегу, так и в левобережье.

"Текущий ремонт фасадов включает в себя ошкуривание поверхности, грунтовку, а затем  окрашивание фасадной краской. В соответствии с законом о жилищных отношениях мы можем охватить только те дома, которые придают архитектурный облик городу", – отметила Диана Шаяхметова.

Облик города – в Семее идет масштабное благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:30

Фото: акимат области Абай


Обновление фасадов началось в соответствии с графиком 15 апреля и завершится до 1 августа. Если работа подрядчиков вызывает замечания, они обязаны их устранить в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, запланирован ремонт подземного и надземного переходов по улице Мухамедханова. Помимо собственно ремонта в подземном переходе решили увековечить память известного музыканта Батырхана Шукенова – сейчас здесь рисуют несколько муралов на стенах и будут звучать его композиции.

Облик города – в Семее идет масштабное благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:30

Фото: акимат области Абай

"Сейчас работа уже началась. По технической спецификации в подземном переходе планируется изобразить муралы, которые частично уже готовы, организовать музыкальное сопровождение и заменить освещение. Кроме того, в надземном пешеходном переходе заменят лифт и поликарбонатное покрытие навеса", – сообщил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерик Чаганов.

Также будут установлены камеры видеонаблюдения – против вандализма и нарушений общественного порядка.


Облик города – в Семее идет масштабное благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:30

Фото: акимат области Абай


Еще один проект, призванный озеленить и благоустроить центр Семея – обустройство общественного пространства по улице Мәңгілік ел, продолжения Арбата. Завершение всех работ запланировано на конец мая.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Помощника адвоката осудили за избиение полицейских в Караганде
Жаркие дни и летние каникулы: МЧС обратилось к казахстанцам
Жаркие дни и летние каникулы: МЧС обратилось к казахстанцам
Принудительно ставить на учет наркозависимых планируют в Казахстане
Принудительно ставить на учет наркозависимых планируют в Казахстане
Айсулу Омарова
Абайская область Семей 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
гибель президента Ирана, глава МИД КНР
Гибель президента Ирана, глава МИД КНР прибыл в Казахстан – главное за день
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: