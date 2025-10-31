В Семее расширяют число благоустроенных зон отдыха

Аким области Берик Уали ознакомился с ходом строительства нового общественного пространства в микрорайоне "Юность" города Семей.

Работы по благоустройству ведутся в два этапа. Общая протяженность территории составляет более одного километра, а площадь – 52 620 кв. метров. В рамках озеленения планируется высадить 355 хвойных, 788 лиственных деревьев, 8484 декоративных кустарников и 27 408 многолетних цветов.

На территории будут установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны и фонари. Кроме того, здесь разместятся площадки для футбола, баскетбола, воркаута, детские игровые зоны, места отдыха для жителей и гостей города, а также резервуар для бесперебойного полива зеленых насаждений. После завершения строительства общественное пространство станет одним из любимых мест отдыха семейцев.

Фото: акимат области Абай

Глава региона поручил подрядной организации выполнить все работы качественно и в срок.

"В городе системно ведется работа по благоустройству. Первый этап строительства общественного пространства в микрорайоне "Юность" близок к завершению. Весной, когда я здесь был, все это место было затоплено и в грязи. Сейчас оно полностью преобразилось. Здесь появится замечательное место для отдыха и прогулок, спортивные и игровые площадки. Ранее в этом районе таких зон не было. Второй этап стартует весной следующего года. Мы планируем и дальше увеличивать количество подобных мест отдыха в городе", – отметил аким области.

Фото: акимат области Абай

Местные жители выразили благодарность за создание нового общественного пространства.

"Все делается очень хорошо и, главное, качественно. Раньше здесь была сплошная грязь. Я живу неподалеку и ежедневно наблюдаю, как продвигается работа. Недавно побывал в новом парке в Карагайлы – он действительно очень красивый и современный. Рад, что наш город становится все более благоустроенным", – поделился житель микрорайона Юность Асылбек Алимбай.

Фото: акимат области Абай

В Семее растет количество современных общественных пространств. Недавно, к Дню Республики, в микрорайоне Карагайлы был открыт новый парк. Его площадь составляет около 53 тысяч кв. метров. Территория полностью благоустроена: высажены почти тысяча саженцев сосен и елей, более 9500 декоративных кустарников и около 8000 многолетних цветов. Здесь обустроены прогулочные дорожки, зоны отдыха, сцена и открытые площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.