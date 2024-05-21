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Принудительно ставить на учет наркозависимых планируют в Казахстане

Принудительно ставить на учет наркозависимых планируют в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:42 Фото: Zakon.kz
Замначальника Департамента по противодействию наркопреступности представили в МВД РК. Бахытжан Амирханов в кулуарах Сената рассказал, что людей, которые потребляют наркотики, планируют принудительно ставить на учет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Бахытжана Амирханова, сейчас идет работа над тем, чтобы обеспечить достоверный учет наркоманов. На данный момент известно о 18 тыс. 200 употребляющих наркотики.

"Согласно статистике органов здравоохранения, из них 1,5 тыс. женщин, 66 несовершеннолетних стоят на учете. На практике эта цифра может быть больше в 10 раз. По предварительным подсчетам, может быть около 200 тыс. Поэтому мы хотим ввести административную ответственность, чтобы мы сразу ставили на учет. Сейчас это только с согласия пациента",  – сообщил замначальника Департамента по противодействию наркопреступности, которого представили в МВД РК. 

Ранее в МВД назвали три основных направления наркотрафика в Казахстане. 

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