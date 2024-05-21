МВД назвало три основных направления наркотрафика в Казахстане

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на заседании в Сенате 21 мая 2024 года рассказал, в каких регионах страны идет распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным спикера, наркоситуация в стране зависит от трех основных факторов – распространение синтетических наркотиков, наличие выращенного конопляного сырья и трафик афганского героина по "северному маршруту".

"Особенно наши южные регионы, Алматы и Алматинская, Жетысуская области, где расположены крупные транспортно-логистические узлы. В этом году основная часть лабораторий по производству синтетических наркотиков выявлена ​​в указанных регионах. В дальнейшем наркотики распространяются по всей стране и, преимущественно, в обход областных центров и мегаполисов. Здесь перевалочными базами являются моногорода", – продолжил Марат Кожаев.

Он отметил, что условно можно выделить три основных направления наркотрафика.

"Это центр с городами Балхаш, Караганда, Темиртау; юго-запад – Шуйский район, Тараз, Шымкент, Актобе; юго-восток – Конаев, Талдыкорган, Аягоз. Именно в указанных направлениях нами усилены заградительные меры. С 2015 года по настоящее время синтетика приобрела тотальный характер. Вначале наше законодательство не позволяло оперативно реагировать на эту угрозу, до 2019 года разработка соответствующих норм занимала более года, за это время наркорынок насыщался новыми неконтролируемыми веществами", – дополнил Марат Кожаев.

По его словам, структура веществ видоизменялась за счет замены всего одной или двух молекул – это способствовало обходу наркодилерами действующего законодательства.

"Нами был разработан законопроект, он наделил правительство компетенцией по утверждению списка наркотиков, введены понятия аналогов и их заместителей, структурных элементов. Путем нестандартных и волевых решений принят революционный проект поправок. Сегодня в Казахстане контролируются все известные виды опасных наркотиков", – заключил Марат Кожаев.

Ранее стало известно, что более 170 кг мефедрона изъяли во время специальной операции в Павлодаре.