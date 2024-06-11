Сохраните жизнь: МЧС повторно обращается к казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде. Особое внимание спасателей обращено на детей, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 11 июня отмечено, что на сегодняшний день в стране имеется 612 разрешенных мест для купания. На водоемах страны установлено 6587 предупреждающих и запрещающих знаков безопасности.

"За первую декаду летнего периода по стране, из-за несоблюдения правил безопасности на воде, зарегистрированы факты гибели восьми граждан, четверо из которых несовершеннолетние дети". Пресс-служба МЧС РК

В связи с этим на водоемах поручено проводить ежечасный рейд.



Стоит отметить, что большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды.

Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах.



МЧС призывает!

Отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах.

Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.

Не купаться в незнакомых и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот".

Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва.

Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам.

Не нырять в непроверенных и необорудованных местах.

Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания.

Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

9 июня в 25 км от города Актау на канале Шора утонул 21-летний парень. По информации пресс-службы МЧС РК, трагедия произошла на не оборудованном для купания месте.