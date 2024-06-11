Сохраните жизнь: МЧС повторно обращается к казахстанцам
Фото: pixabay
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде. Особое внимание спасателей обращено на детей, сообщает Zakon.kz.
В сообщении за 11 июня отмечено, что на сегодняшний день в стране имеется 612 разрешенных мест для купания. На водоемах страны установлено 6587 предупреждающих и запрещающих знаков безопасности.
"За первую декаду летнего периода по стране, из-за несоблюдения правил безопасности на воде, зарегистрированы факты гибели восьми граждан, четверо из которых несовершеннолетние дети".Пресс-служба МЧС РК
В связи с этим на водоемах поручено проводить ежечасный рейд.
Стоит отметить, что большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды.
Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах.
МЧС призывает!
- Отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах.
- Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.
- Не купаться в незнакомых и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот".
- Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва.
- Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам.
- Не нырять в непроверенных и необорудованных местах.
- Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания.
- Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
9 июня в 25 км от города Актау на канале Шора утонул 21-летний парень. По информации пресс-службы МЧС РК, трагедия произошла на не оборудованном для купания месте.
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