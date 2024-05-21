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Законодательство РК

Занимают должность 10-15 лет: в Казахстане хотят ввести четкий срок для работы ректоров

вуз, Казахстан, ректоры , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 18:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на брифинге 21 мая рассказал, как будут решать проблему коррупции в вузах. Одной из мер станет смена ректоров через некоторое время, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что есть много фактов, когда один человек 10-15 лет занимает должность ректора того или иного вуза. По их словам, это становится почвой для коррупции. В этой связи представители СМИ поинтересовались, рассматривает ли Миннауки вопрос о смене ректоров вузов.

"Вопрос решается, планируем внесение поправок в законы. Требование будет таким – человек на должность ректора будет назначаться только на два срока. То есть по три года на два срока – в итоге не более шести лет", – сказал министр.

По его словам, проект соответствующего закона уже разработан и находится на согласовании у госорганов.

Ранее сообщалось, что президентские стипендии распределены между вузами в сфере культуры и искусства.

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