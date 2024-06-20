Ректоры вузов больше не смогут "засиживаться" на одном месте по 10-15 лет

В Казахстане ограничат срок работы ректоров вузов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 20 июня, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, соответсвующие изменения уже внесли в законодательство.

"С апреля этого года претенденты на пост ректора не смогут работать более двух сроков. Один срок составляет три года, два срока – шесть лет", – заявил Саясат Нурбек.

Также были ужесточены требования к опыту работы в академической сфере – не менее 10 лет, в том числе пять лет на руководящих академических должностях. Помимо этого, обязательным стало наличие научной степени и установлены более строгие требования к знанию английского языка.

Будут ли данные требования касаться ректоров вузов, которые уже работают, министр ответил следующее: "Новый закон не влияет на ранее принятые решения. Поэтому мы продолжим действовать по тому же принципу, пока не истечет срок действия контрактов ректоров, назначенных до этих законодательных изменений", – уточнил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят ввести четкий срок для работы ректоров.