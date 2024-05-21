Частные сети недобросовестного частного поставщика возвратят городу – аким Бостандыкского района Алматы

Водоснабжение будет восстановлено! В законном порядке частные сети недобросовестного частного поставщика будут возвращены городу. Так аким Бостандыкского района прокомментировал ситуацию в микрорайоне Ерменсай.

В микрорайоне наблюдаются перебои с водоснабжением.

"Есть поручение акима города Алматы, в законном порядке будут изыматься в пользу города. Абильфас Муслимович, вы должны признать, что хозяйство запущено. Потребители страдают, которые при этом деньги оплачивают. В итоге жители сидят без воды", – сказал аким Бостандыкского район Санджар Алин, обращаясь к собственнику частных сетей ТОО "ГПВ "Водснаб" (ранее ТОО "Орхан") Абильфасу Хамедову.

При этом в ходе встречи жителей, госорганов и собственника частных сетей стало известно, что ТОО "ГПВ "Водснаб" (ранее ТОО "Орхан"), виновное в перебоях в водоснабжении жителей алматинского микрорайона Ерменсай, установило тариф незаконно.

"По городу Алматы вы не включаетесь в регистр, мы неоднократно вас проверяли. По сегодняшний день вы работаете по необоснованному, неутвержденному уполномоченным органом тарифу", – сказала Асель Буденеева, опровергнув также заявление собственника компании о том, что заявка об утверждении тарифа якобы находится на рассмотрении в Астане.

Глава ДКРЕМ по городу Алматы отметила, что собственник не предоставляет необходимый пакет документов для утверждения тарифа.

Ранее Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий были выявлены нарушения в деятельности этого предприятия. Наложены штрафы в размере 120 млн тенге.

Согласно законодательству о естественных монополиях, ТОО обязано поддерживать инженерные сети в рабочем состоянии и обеспечивать население бесперебойными коммунальными услугами. Этим требованием закона оно пренебрегает.

ТОО "ГПВ "Водснаб" является поставщиком воды для большей части жителей микрорайонов Аскартау, Ерменсай, Актобе, СТ "Ремизовка", СТ "Дружба", СТ "Курортное" и крупных жилых комплексов Ремизовка, Сакура, Династия.