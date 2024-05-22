Дайте нам воду – жители микрорайона Ерменсай в Алматы пожаловались на частного поставщика

Аким Бостандыкского района Санджар Алин встретился с алматинцами, испытывающими регулярные перебои с поставкой воды из-за собственника частных сетей, сообщает Zakon.kz.

21 мая жители микрорайона Ерменсай смогли задать наболевшие вопросы собственнику компании-поставщика воды в присутствии акима Бостандыкского района Санджара Алина, прокурора района, руководителя департамента КРЕМ МНЭ РК по Алматы Асель Буденеевой, представителей КСК и управляющих компаний ЖК. Горожане, которые многие годы испытывают сложности с водоснабжением, а нередко – не имеют воды в домах вовсе, потребовали немедленного выполнения всех обязательств перед ними.

Фото: Zakon.kz

Алматинцы пришли на встречу с плакатами: "Дайте нам воду!", "42 дня без воды!". Люди пожаловались, что их жизнь стала невыносимой из-за перебоев в подаче воды. У многих из них дома грудные дети и пожилые родственники, требующие постоянного ухода.



Справочно: ТОО "ГПВ "Водснаб" (ранее ТОО "Орхан") – поставщик воды для большей части жителей микрорайонов Аскартау, Ерменсай, Актобе, СТ "Ремизовка", СТ "Дружба", СТ "Курортное" и крупных жилых комплексов "Ремизовка", "Сакура", "Династия".

Ранее южную часть этого района, которая когда-то была территорией Алматинской области, присоединили к городу. Но исторические проблемы с водоснабжением до сих пор остались.



Системы водоснабжения и канализации ТОО "ГПВ "Водснаб" подключены к городским сетям ГКП на ПХВ "Алматы Су" на проспекте fль-Фараби, но используют собственные насосы для подачи воды. При этом, по словам жителей района, насосы часто выходят из строя, так как компания не выделяет средства на реконструкцию оборудования и сетей.

Фото: Zakon.kz Вместе с тем, по информации специалистов акимата Бостандыкского района, при строительстве инженерных сетей ТОО "ГПВ "Водснаб" были нарушены строительные нормы: занижена глубина заложения – менее одного метра. Это привело к промерзанию водопровода в зимний период, и, как следствие, разрыву труб.

Ситуация с нерегулярной подачей воды усложняется частыми авариями из-за отсутствия гидроизоляции труб – водопровод и канализация пролегают в одной траншее, местами пересекаясь с электрическими линиями. Вместе с тем в инженерных сетях отсутствуют схемы трассировки сетей, запорные арматуры находятся в неисправном состоянии, сообщили в акимате района.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей микрорайонов, стали новые происшествия: 17 мая произошел прорыв подающей трубы водоснабжения, находящейся в частном владении поставщика. Аварийная ситуация была устранена 18 мая, но в тот же день произошел сбой в работе насосной станции. 19 мая насос восстановили, но в связи с его маломощностью наладить нормальное водоснабжение не удалось.

После вмешательства акимата города руководство компании-поставщика заменило насос и 21 мая восстановило водоснабжение части потребителей.

Масштабное недовольство жителей привело к тому, что районному акимату пришлось организовать встречу с участием всех заинтересованных сторон, собственник компании-поставщика дал обещание людям, что сегодня же возобновится подача воды в коттеджном городке "Алма", который уже больше месяца остается без воды.

"У нас воды не бывает по несколько дней. Часто в районе на сетях аварии, прорывы. Почему мы исправно оплачиваем счета, но получаем отсутствие услуг? Воды нет и сейчас! Мы устали от их обещаний. Это длится многие годы. Во всем виновата эта недобросовестная компания", – высказала недовольство одна из жительниц коттеджного городка "Алма".

На защиту жителей встал глава Бостандыкского района Санджар Алин. Он потребовал от собственника качественного исполнения взятых на себя обязательств.

"Потребители не получают за фактически оплаченные услуги воду, канализацию. Аварии устраняются долго. Вы ведете раскопочные работы без согласования. Об отключении воды вы пользователей заранее не уведомляете", – перечислил аким района.

Также на встрече озвучили, что за использование воды от потребителей компания получает значительные средства – тариф на водоснабжение здесь на 75% выше общегородского, а услуги канализации оплачиваются в два раза дороже.

Фото: Zakon.kz

По словам руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы Асель Буденеевой, ТОО "ГПВ "Водснаб" (ранее ТОО "Орхан") виновно в перебоях в водоснабжении жителей алматинского микрорайона Ерменсай. Тариф установлен незаконно, а чтобы избежать ответственности, компания несколько раз перерегистрировалась территориально: сначала из Алматы в область, позже в Астану.



"По городу Алматы вы не включаетесь в реестр, мы неоднократно вас проверяли. По сегодняшний день вы работаете по необоснованному, неутвержденному уполномоченным органом тарифу. Вы работаете по столичному тарифу, который фактически считается незаконным. Его утвердил департамент Комитета по регулированию естественных монополий Алматинской области, куда вы уже не включены. Заявку на изменение тарифа вы так и не подали, я перед встречей уточняла этот вопрос у коллег". Руководитель департамента КРЕМ МНЭ РК по Алматы Асель Буденеева

Собственник сетей ТОО "ГПВ "Водснаб" Абильфас Хамидов объяснил ситуацию тем, что диаметра трубы не хватает для достаточного давления подачи воды в верхние микрорайоны, а единый городской тариф не окупает расходы компании. На это поставщику предложили признать собственную несостоятельность и принять решение о передаче сетей на баланс города, раз собственными силами справиться не удается.

Абильфас Хамидов в шутливой форме ответил отказом: "А вы бы свою квартиру кому-то отдали?".

Представитель коттеджного городка "Алма" Асия Дамитова обратилась к собственнику компании:

"Мы 42 дня находимся без воды. Сети, которые проложены здесь изначально, это сети застройщика коттеджного городка. Если вы не справляетесь со своими обязанностями на данное количество потребителей, признайте это, пожалуйста", – сказала Дамитова.

Хамидов парировал, что подача воды на данный момент есть, что вызвало бурю возмущения среди собравшихся жителей. Аким Бостандыкского района, выслушав все стороны, озвучил поручение акима города Алматы.

"Вы должны признать, что хозяйство запущено. Потребители страдают, при этом оплачивая деньги. В итоге жители сидят без воды. Есть поручение акима города Алматы, в законном порядке сети будут изыматься в пользу города", – сказал Санджар Алин.

Это предложение собравшиеся на встречу жители микрорайонов встретили аплодисментами.





Аким Бостандыкского района предложил собственнику компании-поставщика в ближайший четверг собраться и обговорить ситуацию, при условии, что Абильфас Хамидов придет с полным пакетом документов, подтверждающих права собственности.

"По итогу сегодняшней встречи были достигнуты договоренности о том, что жителям коттеджного городка "Алма", а это 40 домов, как прилюдно руководитель компании ТОО "ГПВ "Водснаб", бывшего ТОО "Орхан", дал слово, подключат сегодня водоснабжение. Также он обязался предоставить всю документацию: технические документы, схемы сети водоснабжения и право собственности на компанию, чтобы в дальнейшем позволить нам определить основания его быть монополистом. Но на сегодняшний день хотелось бы отметить, что сетей городских здесь нет и это является проблемой для решения накопившихся вопросов по водоснабжению. В соответствии с тем, что собственник защищен Предпринимательским кодексом, многие вопросы в части проверки требуют достаточно большого времени для того, чтобы их инициировать и применить все законные механизмы", – подытожил глава Бостандыкского района Санджар Алин.

Из-за проблем с водоснабжением жители данных микрорайонов несколько лет подряд просят акимат Бостандыкского района найти выход и взять сеть районного монополиста на баланс города. Неоднократно представители "Алматы Су" и независимые эксперты проводили обследования сетей, установив их неудовлетворительное состояние.

Судебный процесс по делу о некачественном оказании услуг ТОО "ГПВ "Водснаб" длится больше года. Но поставщик услуг, пользуясь статьей 11 закона о естественных монополиях, меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану. Таким образом компания уходит от ответственности. Вопрос о привлечении к ответственности компании находится на контроле правоохранительных органов.



Учитывая сложившуюся ситуацию и затянувшиеся разбирательства с поставщиком услуг, для обеспечения бесперебойным водоснабжением жителей указанных микрорайонов акимат Алматы принял решение о централизации услуг путем строительства за счет бюджетных средств сетей и сооружений. Это станет возможным после принятия комплексного решения в установленных законом рамках и мер по передаче сетей бывшего ТОО "Орхан" в коммунальную собственность.