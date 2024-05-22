Набор в детские сады Астаны: что важно знать

Заместитель руководителя Управления образования Астаны Серик Адылбаев 22 мая рассказал о старте набора групп в детсады, сообщает Zakon.kz.

По данным управления, в Астане 546 организаций дошкольного образования с общим охватом 69 953 ребенка. Из них государственных – 100, частных – 443, и три ведомственных детских сада.

"На электронном портале Indigo в общеобразовательной очереди зарегистрировано детей: от 0 до 6 лет – 47 899; от 2 до 6 лет – 37 596 детей", – сообщил Серик Адылбаев.

Дети с особыми образовательными потребностями также получают направления в электронной системе Indigo в специальные дошкольные организации, коррекционные и санаторные группы при детских садах. По состоянию на текущий период в коррекционной очереди в системе зарегистрированы 964 ребенка, нуждающихся в специальном образовании.

По данным спикера, с 4 июня 2024 года планируется комплектование групп на новый 2024-2025 учебный год в государственных и частных дошкольных организациях. Количество мест – 28 826. Из них для детей: с 1-2 лет – 147 мест; с 2-3 лет – 8397 мест; с 3-4 лет – 8253 места; с 4-5 лет – 6645 мест; с 5-6 лет – 5350 мест; с 6-7 лет – 34 места.

Также в приложении ed24.kz опубликован график комплектования групп на новый 2024-2025 учебный год.

Для максимальной открытости и прозрачности получения направлений в детский сад в системе Indigo доступны открытые данные: "Протокол освобождения мест" и "Протокол выдачи направлений", где родителям доступна информация об опубликованных местах и полученных направлениях.

"Согласно методике, при получении направления у первостоящих в очереди есть приоритетных три дня, количество определяется количеством свободных мест. После чего на 4-й рабочий день (день свободного доступа) открывается доступ всем зарегистрированным в очереди", – отметил спикер.

Приоритетным правом пользуются следующие льготные категории:

внеочередники – дети военнослужащих; дети сотрудников специальных государственных органов; дети сотрудников правоохранительных органов и дети сотрудников государственной фельдъегерской службы (вне очереди);

первоочередники – дети, законные представители которых являются педагогами; инвалидами; дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты; дети из многодетных семей (данная категория льгот получают направления в соотношении "один к трем": один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях).

В Управлении образования Астаны заверяют, что технология блокчеин в системе Индиго максимально исключает возможность сторонних манипуляций, процесс распределения свободных мест среди заявителей осуществляется непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год.

"Никто из владельцев личного кабинета не вправе передавать доступы третьим лицам. Информационная система тщательно собирает и протоколирует такую информацию. И при наличии достоверных данных блокирует личные кабинеты пользователей. После чего получение услуг становится невозможным. Если факт нарушения законодательства и мошенничества при зачислении будет обнаружен уже после того, как зачисление состоялось, выданное направление будет аннулировано, а договор с детским садом – расторгнут", – отметил Серик Адылбаев.

Он добавил, что со 2 мая на базе всех государственных детских садов с 8.00 до 18.00 организованы консультативные пункты для родителей.

График проведения комплектования групп на 2024-2025 учебный год и инфографика получения направлений размещены на интернет-ресурсе Управления образования.

В электронной системе www.Indigo24.kz будут опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях (государственные, частные сады и мини-центры).

В марте 2024 года мы писали о том, что в Казахстане меняют механизм постановки детей на очередь в детские сады.