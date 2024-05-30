Набор в детские сады Астаны: что важно знать
Фото: акимат Астаны
С 4 июня в Астане начнется комплектование групп в дошкольных организациях образования, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает 30 мая официальный сайт акимата Астаны, плановое комплектование групп в детских садах запланировано на 28 826 мест.
В частности, распределение свободных мест осуществляется в зависимости от возраста ребенка:
- с 1-2 лет – 147 мест;
- с 2-3 лет – 8 397 мест;
- с 3-4 лет – 8 253 места;
- с 4-5 лет – 6 645 мест;
- с 5-6 лет – 5 350 мест;
- с 6-7 лет – 34 места.
Со 2 мая на базе всех государственных детских садов с 8:00 до 18:00 организованы консультативные пункты для родителей.
Ранее стало известно, что новые учебники разработаны в Казахстане для школ и детсадов. Подробнее можно прочитать здесь.
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