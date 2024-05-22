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Акимат Балхаша попросил о помощи горожан

Акимат Балхаша попросил о помощи горожан, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:46 Фото: primeminister.kz
22 мая 2024 года пресс-служба акимата Балхаша опубликовала обращение к жителям. В нем говорится о содействии в выявлении проблемных мест на территории города, сообщает Zakon.kz.

Заявление размещено на официальной странице в Instagram.

"Если вы заметили открытые колодцы, сломанные малые архитектурные формы (МАФы), торчащие провода и другие опасные или неудобные объекты, пожалуйста, сообщите об этом".Пресс-служба акимата Балхаша

Для подачи информации:

  1. Укажите точное местоположение проблемы.
  2. Опишите проблему как можно подробнее.
  3. При наличии возможности приложите фотографию.

"Вместе мы сделаем наш город безопаснее и уютнее!" – заключили в ведомстве.

Ранее жителей и гостей Актобе попросили не посещать сквер Летного училища. С таким заявлением обратился городской акимат.

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