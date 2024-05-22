Акимат Балхаша попросил о помощи горожан

Фото: primeminister.kz

22 мая 2024 года пресс-служба акимата Балхаша опубликовала обращение к жителям. В нем говорится о содействии в выявлении проблемных мест на территории города, сообщает Zakon.kz.

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