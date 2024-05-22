Акимат Балхаша попросил о помощи горожан
Фото: primeminister.kz
22 мая 2024 года пресс-служба акимата Балхаша опубликовала обращение к жителям. В нем говорится о содействии в выявлении проблемных мест на территории города, сообщает Zakon.kz.
Заявление размещено на официальной странице в Instagram.
"Если вы заметили открытые колодцы, сломанные малые архитектурные формы (МАФы), торчащие провода и другие опасные или неудобные объекты, пожалуйста, сообщите об этом".Пресс-служба акимата Балхаша
Для подачи информации:
- Укажите точное местоположение проблемы.
- Опишите проблему как можно подробнее.
- При наличии возможности приложите фотографию.
"Вместе мы сделаем наш город безопаснее и уютнее!" – заключили в ведомстве.
Ранее жителей и гостей Актобе попросили не посещать сквер Летного училища. С таким заявлением обратился городской акимат.
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