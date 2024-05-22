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Акимат Актобе запретил посещать один из скверов

Акимат Актобе запретил посещать один из скверов, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 11:52 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Актобе попросили не посещать сквер Летного училища. С таким заявлением обратился городской акимат, сообщает Zakon.kz.

Информация о затянувшейся реконструкции сквера опубликована на странице акимата в Instagram 22 мая 2024 года. Отмечено, что подрядной организацией по реализации работ по благоустройству сквера Летного училища является ТОО "Мегастройспектр".

Согласно договору, работы должны были быть завершены еще в декабре 2023 года.

"Но подрядчик не закончил работы в срок. Отделом был подан иск в суд на признание подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взысканию неустойки. Вместе с тем подрядчик в 2024 году принял обязательства по завершению работ. В настоящее время идут подготовительные работы".Пресс-служба акимата Актобе

Теперь горожан просят не посещать сквер до завершения работ.

"Это позволит обеспечить их качество, а также не допустить порчи имущества. Если вы стали свидетелями вандальных действий, просим незамедлительно сообщать об этом в полицию".Пресс-служба акимата Актобе

17 мая 2024 года стало известно, что глава Алматы Ерболат Досаев по просьбе местных жителей поручил взамен сносимых ветхих объектов в районе улиц Райымбека – Сейфуллина – Торекулова – Муратбаева создать новое общественное пространство.

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