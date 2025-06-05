Полчища комаров атакуют курортный Балхаш

В курортном Балхаше люди жалуются на небывалое нашествие комаров. Жители забросали акимат обращениями с требованием избавить их от кровопийц, сообщает Zakon.kz.

Огромные стаи, отмечает КТК, атакуют в самых людных местах: на площади, в парках и скверах. Горожане скупили во всех магазинах защитные средства, но, говорят, они не сильно спасают. Днем люди не могут выйти на улицу из-за сильной жары, а вечером из-за кровопийц. Оставлять дома стараются и детей. Они сильнее страдают от насекомых.

В социальных сетях жители атаковали администрацию с требованием провести дезинсекцию. Чиновники же заверяют, что проводили работы еще в апреле и мае, но эффект оказался краткосрочным. Да и вредители этим летом сильно живучие.

"Учитывая погодные условия, особенности территории и переносимость вредителей, подбираем наиболее эффективные препараты. Все средства утверждает СЭС. Обработка продолжается на открытых территориях, прибрежных зонах, водоемах, в ливневой канализации, подвалах хозяйственных построек, на свалках и в других необходимых местах". Завсектором ЖКХ акимата г. Балхаша Асылмурат Тусупов

Ранее были названы цвета-невидимки одежды для комаров.