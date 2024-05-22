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Экоакция в Атбасаре – участвовали более 2 тыс. человек, вывезено свыше 365 тонн мусора

Приняли участие более 2000 человек, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 16:13 Фото: акимат Атбасарского района
Сегодня в городе Атбасар в рамках общереспубликанского проекта "Таза Қазақстан" прошла экологическая акция, в которой приняли участие молодежь, волонтеры, трудовые коллективы, неравнодушные жители.

В экологической акции принимали активное участие жители Атбасарского района, общественники, сотрудники организаций и предприятий. Всего вывезено 365 тонн мусора и отходов. В рамках субботника определены локации для благоустройства - общегородской пляж, улицы Есенберлина, Ауэзова, Агыбай батыра и территория побережья реки Жабай. На центральной площади города произведена посадка саженцев канадской розы и декоративного кустарника.

С большим энтузиазмом отнеслись к акции коллектив и студенты Атбасарского аграрно-индустриального колледжа, активисты молодежного ресурсного центра, волонтеры и пожилые активисты.

"Уважаемые атбасарцы! Рад, что все мы дружно поддержали инициативу нашего президента и вносим лепту в экологическую культуру нашего края. Каждый гражданин и патриот своей страны хочет, чтобы его родина была чистой. Сегодня в городе Атбасар все вышли на субботник - от детей до пенсионеров. Это очень важное и ответственное мероприятие! Желаю всем удачи в этом начинании и пусть в нашей стране царит покой и мир! Всем, кто вышел сегодня на улицы города и речку Жабай, желаю успехов и высоких результатов".  Председатель совета ветеранов Атбасарского района Мусабеков Сабыржан Нуркенович

Как признаются горожане, акция "Таза Қазақстан" нашла отклик в сердцах атбасарцев. Особенно важно данное мероприятие после паводка, местным жителям, после его ликвидации особенно хочется привести город и села района в порядок, навести весеннюю чистоту на улицах, благоустроить парки и скверы.

На центральной площади состоялся парад участников акции, которых приветствовал аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.

"В стране при поддержке главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с 6 апреля по 11 мая 2024 года прошла республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Данная акция все еще находит свое продолжение. Всех жителей Атбасара призываю присоединиться к субботнику. Давайте объединимся и сделаем наш город чище, - отметил аким Атбасарского района.

Помимо жителей района масштабную акцию посетили представители молодежно – ресурсного центра управления внутренней политики Акмолинской области.

"Сегодня в рамках акции "Таза Қазақстан", проходящей по республике, мы проводим работы по очистке от мусора территорию вокруг реки "Жабай" совместно с сотрудниками МРЦ города Атбасар. Также участвуют сотрудники и руководители организаций, местные волонтеры и жители города. В общих численности приняли участие более 2000 участников. С начала данной акции по городу было собрано 4 тонн мусора. Мы, Молодежно-ресурсный центр Акмолинской области, призываем всех молодых людей поддерживать чистоту окружающей среды и природы".  Руководитель областного МРЦ Дастан Ермеков

Масштабная экологическая акция длилась пять недель, каждая из которых посвящена определенной тематике.

Первая неделя "Таза өлке" - направлена на уборку прилегающих территорий и дворов. Вторая - Киелі мекен" была посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. Третья - "Жасыл аймақ" ознаменована посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений. В Атбасарском районе высажено всего 1613 саженцев. Период до 4 мая период "Өнегелі ұрпақ" - посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю, пятую неделю, под названием "Мөлдір бұлақ" проводилась работа по очистке водоемов и прибрежные территории.

Экокультура акмолинцев растет, акция будет проводиться в регионе на постоянной основе.

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