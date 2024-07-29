"Таза Қазақстан": более 2 тысяч предпринимателей Астаны поддержали экоакцию

В столице более двух тысяч предпринимателей приняли участие в масштабной экологической акции "Таза Қазақстан". Астана – образец чистоты и порядка".

Как передает официальный сайт городского акимата, представители различных сфер бизнеса собрались, чтобы внести свой вклад в улучшение и благоустройство нашего города. Это сотрудники торгово-развлекательных центров, таких как MEGA Silk Way, KeruenCity, Asia Park, Magnum, Small, рынков, промышленных предприятий, сферы туризма и других.

"Эта акция – яркий пример того, как совместные усилия могут привести к значительным изменениям. Представители малого, среднего и крупного бизнеса, объединившись, показывают пример социальной ответственности и гражданской сознательности". Пресс-секретарь управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Марал Кужубаева

Фото: акимат города Астаны

Участники масштабной экоакции призвали предпринимателей принимать активное участие в уборке и благоустройстве своих прилегающих территорий.

Стоит отметить, что экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается.

В рамках масштабной экоакции проводятся работы по санитарной очистке города, очистке ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведется работа по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, устройству газонов и цветников.

Фото: акимат города Астаны