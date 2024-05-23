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В Таразе 23 и 24 мая будут отключать электричество

Лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:50 Фото: unsplash
23 и 24 мая на многих участках города Тараз и области будут отключать электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

ТОО "ЖЭС" Таразские городские электрические сети уведомили об отключении электроэнергии в связи с ремонтными работами. Об этом пишет местный Telegram-канал ВТВС. Так, временные неудобства затронут следующие районы города и области:⠀

23 мая с 09:00 до 17:00 по адресам:⠀

  • Сенкибай батыра №1-37, Кошеней №140-174, Сыпатай батыра №43-67, Байзак батыра №185, Ы. Сулейменова №1, 3;
  • улицы Пирогова и Т. Шасаидова;
  • 2-переулок Пирогова, 1,2-переулок Сенкибай батыра, 3,4,6,8-переулок Кошеней, 3-переулок Абая; микрорайон "Алатау" (8) №17, 18, 19, 39, 40, 46;
  • поселок Солнечный №1-34;
  • села Сулутор, Турксиб и Кемел.⠀

Тараз, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:50

Фото: zhambylenergo

24 мая с 09:00 до 17:00 по адресам:⠀

  • А. Комратова №1-50;
  • улицы Кылышбай акына, Артема, Пирогова, Т. Шасаидова, М.Х. Дулати, С. Даненулы, О. Байдилдаева; переулок Кылышбай акына, переулок Артема, 6-переулок Кошеней, 2-переулок Пирогова, переулок М.Х.Дулати;
  • село Гродеково.

21 мая жамбылские огнеборцы потушили крупный пожар на территории сварочного цеха в Таразе. Возгорание произошло в одноэтажном здании на площади 100 кв. м.

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