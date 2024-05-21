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Крупный пожар произошел в сварочном цехе в Таразе

Пожар , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 18:53 Фото: МЧС РК
21 мая жамбылские огнеборцы потушили крупный пожар на территории сварочного цеха в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в одноэтажном здании на площади 100 кв. м.

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 28 минут", – проинформировали в МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее во время пожара огнеборцы Актобе эвакуировали 40 человек. В числе спасенных – пятеро детей.

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