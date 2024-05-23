В Семее отремонтируют участковый пункт полиции

Участковый пункт полиции № 12 "Запад", расположенный в подвальном помещении по ул. Ибраева, переедет на новое место, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции Абайской области, начальник полиции города Семей Кайрат Абдыгалиев посетил новый УПП. В ходе визита состоялась встреча с подрядчиком. На месте удалось ознакомиться с процессом завершения ремонтных работ и подготовки к сдаче объекта.

"При поддержке городского акимата сделают капитальный ремонт, обновят мебель и оргтехнику. В новом участковом пункте будут все необходимые условия для службы. Предполагается современное оборудование, комната для приема граждан, служебный кабинет для ювенальной полиции, а также комната матери и ребенка комната". Кайрат Абдыгалиев

В настоящее время в Семее проводится масштабное благоустройство города.