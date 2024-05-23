Могут ли в Казахстане смягчить наказание для закладчиков

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Снежанна Имашева на заседании общественной палаты при нижней палате рассказала, могут ли в стране смягчить наказание для закладчиков. Сейчас им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Снежанна Имашева отметила, что в законопроекте по противодействию наркобизнесу нет норм касательно закладчиков.

"В 2020 году было усиление законодательства, связанного с продажей и распространением наркотиков, и предложений о снижении ответственности за такие правонарушения в рабочих группах не было. Однако различные группы казахстанцев попросили снижения ответственности. Вопрос очень спорный. Все-таки нужно смотреть с разных сторон. На фоне того, что производство и употребление наркотиков растет, нужно ли идти на снижение ответственности. С другой стороны, наказание должно быть справедливым. Мы подумаем об этом еще", – заявила она.

По ее словам, на сегодня 17 несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Осуждены за последние пять лет около 30.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.

Напомним, что ст. 297 УК РК – "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.