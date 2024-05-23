Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Могут ли в Казахстане смягчить наказание для закладчиков

Казахстан, Мажилис, депутат , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 17:52 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Снежанна Имашева на заседании общественной палаты при нижней палате рассказала, могут ли в стране смягчить наказание для закладчиков. Сейчас им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Снежанна Имашева отметила, что в законопроекте по противодействию наркобизнесу нет норм касательно закладчиков.

"В 2020 году было усиление законодательства, связанного с продажей и распространением наркотиков, и предложений о снижении ответственности за такие правонарушения в рабочих группах не было. Однако различные группы казахстанцев попросили снижения ответственности. Вопрос очень спорный. Все-таки нужно смотреть с разных сторон. На фоне того, что производство и употребление наркотиков растет, нужно ли идти на снижение ответственности. С другой стороны, наказание должно быть справедливым. Мы подумаем об этом еще", – заявила она.

По ее словам, на сегодня 17 несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Осуждены за последние пять лет около 30.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.

Напомним, что ст. 297 УК РК – "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Читайте также

Гроза с градом обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
Гроза с градом обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: