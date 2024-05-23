МВД о наркобизнесе в Казахстане: Уже активно насыщаем рынки Кыргызстана и Узбекистана

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев 23 мая в Мажилисе заявил, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Только за последние четыре года незаконный оборот "синтетики" в Казахстане увеличился более чем в 10 раз, а количество ликвидированных нарколабораторий в 27 раз.

"Наша "синтетика" уже активно насыщает "рынки" Кыргызстана и Узбекистана. И это несмотря на достаточно жесткие меры наказания за наркотики. Проблема здесь – использование легальных химикатов и оборудования. Основные из них включены в перечни прекурсоров и товаров, подлежащих специальному контролю. К числу таковых относится вещество "бромкетон-4", а также различные реакторы, конденсаторы и испарители", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

По его словам, реальная ответственность за их незаконный оборот на сегодняшний день отсутствует. Уголовно наказуемыми являются лишь контрабанда прекурсоров (статья 286 УК) и сбыт оборудования для нарколабораторий (статья 301 УК). В то же время пресечение их незаконного распространения является наиболее эффективной превентивной мерой.

22 мая в Алматы ликвидировали очередной наркопритон. По данным Управления по противодействию наркопреступности, функционировал он в одном из жилых помещений в мкр. Жетысу.