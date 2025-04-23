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События

О мерах поддержки книгоиздателей рассказал спикер Мажилиса

Ерлан Кошанов о мера поддержке издателей книг, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 19:56 Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Ұлттық кітап", прошедшего в рамках празднования Национального дня книги, сообщает Zakon.kz.

Национальный день книги впервые отмечается в Казахстане в этом году. Учредить праздник, символизирующий стремление к знаниям, любознательность и любовь к чтению, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил на заседании Национального курултая в Атырау. Лауреатами национального конкурса "Ұлттық кітап" стали отечественные писатели, книгоиздатели, иллюстраторы, переводчики.

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов высказал слова скорби в связи с недавней кончиной выдающегося казахского писателя, одного из мэтров отечественной литературы Акима Тарази. Он также отметил, что в современном мире, несмотря на обилие источников информации, книга продолжает занимать особое место.

"Спустя столетия значимость книги для человечества не изменилась. Сегодня книга становится ключом к формированию интеллектуальной нации и сознательного общества во всем мире. В целом, все технологии, медицина, искусство, которыми мы пользуемся в наше время, – все это плоды чтения книг. Поэтому, как отметил глава государства, книга должна стать духовной ценностью всей нации. В этом и заключается главная цель празднования Национального дня книги", – заявил спикер Мажилиса.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента

В своем выступлении Ерлан Кошанов обозначил также актуальные проблемы отечественного книгоиздания, такие как зависимость от внешнего рынка, невысокую долю литературы на казахском языке и другие.

"Президент на Национальном курултае подчеркнул, что "одним из главных направлений в работе идеологии является книгоиздание". В настоящее время государство уделяет приоритетное внимание этому направлению. В частности, вы знаете, что в проекте нового Налогового кодекса, который сейчас активно обсуждается в Парламенте, депутаты предложили освободить отечественных книгоиздателей от налога на добавленную стоимость (НДС). Надеемся, что по этому вопросу мы придем к общему решению с правительством", – рассказал председатель Мажилиса.

Он также отметил, что при поддержке главы государства по всей стране модернизируется библиотечная сеть, параллельно повышаются зарплаты библиотекарям, ведутся работы по развитию цифровых библиотек. И это дает свои результаты: на сегодня в республике функционирует порядка 4 тыс. библиотек, постоянными пользователями которых являются более 5 млн человек, из которых пятая часть – дети.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента

Как лидер партии AMANAT Ерлан Кошанов упомянул также роль партийного проекта "KITAP – AMANAT", целью которого является всестороннее продвижение казахстанских книжных произведений. На сегодня при филиалах партии в рамках проекта открыто 24 центра во всех регионах страны. В них проводятся книжные выставки, встречи с авторами и другие мероприятия.

В завершение церемонии спикер мажилиса вручил главную награду конкурса – Гран-при "Книга года". Ее в первом национальном конкурсе "Ұлттық кітап" получила президент издательства "Алматы кітап" Гаухар Саймасаева за серию "Қазақстан тарихи тұлғалары".

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента

Национальный конкурс проводился по 10 номинациям: "Лучшая книга для детей", "Лучший комикс", "Лучшая книга в направлении нон-фикшн", "Лучшая книга в жанре детектив", "Лучшая книга в жанре сатиры", "Лучшая иллюстрированная книга", "Лучшая переводная книга", "Лучшая книга в жанре фантастика", "Лучшее издательство" и Гран-при "Книга года". В церемонии награждения приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, заслуженные деятели культуры, общественные деятели, депутаты Парламента.

15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Глава государства был проинформирован о текущих итогах деятельности палаты.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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