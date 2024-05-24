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Казахстанцы могут заявить об уголовном правонарушении из любой точки мира

Казахстанцы могут заявить об уголовном правонарушении из любой точки мира, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 12:23 Фото: Telegram/GenPr
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Саян Абденов сегодня, 24 мая 2024 года, разъяснил гражданам, как и куда можно подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, сообщает Zakon.kz.

Сделать это можно при помощи портала qamqor.gov.kz.

"В информационном сервисе публичный сектор единого реестра досудебного расследования (ПС ЕРДР) на портале информационный сервис разработан функционал подачи и разрешения заявлений об уголовном правонарушении, а также ведение документооборота и учета по ним. Механизм устроен так, что заявления подаются дистанционно... При наличии электронной цифровой подписи и интернета вы, находясь в любой точке мира, можете подать заявление о совершенном уголовном правонарушении", – рассказал Саян Абденов.

Он отметил, что казахстанцы на этом же портале могут ознакомиться со статусом его рассмотрения и о результатах, тоже в режиме онлайн.

"Для этого вам надо пройти авторизацию на портале ПС ЕРДР и перейти в функционал "Подать заявление об уголовном правонарушении", – заключил Саян Абденов.

23 мая 2024 года с важным заявлением выступил Генпрокурор Казахстана Берик Асылов. Подробнее об этом по ссылке.

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