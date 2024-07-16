Как и куда подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, разъяснили в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре Казахстана разъяснили, как и куда подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, сообщает Zakon.kz.





Для его подачи потребуется ЭЦП и доступ к интернету. Подать заявление можно из любой точки мира, а далее там же отслеживать статус его рассмотрения и результаты.





Подробная инструкция в видео.







