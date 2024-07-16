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Как и куда подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, разъяснили в Генпрокуратуре

Как и куда подать разъяснили в Генпрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:12 Фото: pixabay
В Генеральной прокуратуре Казахстана разъяснили, как и куда подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что заявление подается дистанционно через специальный сервис

Для его подачи потребуется ЭЦП и доступ к интернету. Подать заявление можно из любой точки мира, а далее там же отслеживать статус его рассмотрения и результаты.

Подробная инструкция в видео.


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