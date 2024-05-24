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Снова похолодание и снег – синоптики дали прогноз по Казахстану на выходные

И снова похолодание – синоптики дали прогноз на выходные по Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 11:01 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики вновь расстроили прогнозом на ближайшие трое суток – с 25 по 27 мая 2024 года. Из него следует, что в выходные по стране ожидается похолодание, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня проявит северный циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

"Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая – в центральных, юго-восточных, 26 мая – в восточных регионах, сильный дождь – в северо-западных регионах страны", – говорится в прогнозе.

В свою очередь, как отметили синоптики, обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.

"Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до -3°С 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая – в центре, 27 мая – на востоке, юго-востоке, 26-27 мая – в горных районах Южного Казахстана".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Алматы до лета сохранится холодная погода. Подробнее об этом здесь.

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