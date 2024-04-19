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Предупреждение от синоптиков: высокая степень пожарной опасности прогнозируется в Казахстане летом

Предупреждение от синоптиков: высокая степень пожарной опасности прогнозируется в Казахстане летом, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:41 Фото: unsplash
В РГП "Казгидромет" 19 апреля 2024 года озвучили прогноз по пожарной опасности на май и предстоящее лето, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор "Гидрометцентра" Марина Шмидт отметила, что пожароопасный сезон наступает с момента cхода снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова, то есть с 15 апреля по 15 октября.

Для характеристики степени пожарной опасности существует пять классов. При достижении показателя пожарной опасности четвертого класса – высокая пожарная опасность и пятого класса – чрезвычайная пожарная опасность – "Казгидрометом" выпускаются штормовые предупреждения о пожарной опасности заблаговременно.

Так, согласно долгосрочному прогнозу погоды:

  • в мае и июне среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2° выше климатической нормы;
  • в июле и августе температура прогнозируется около нормы.

Между тем количество осадков в мае и летний период на большей части прогнозируется около и меньше нормы.

"Долгосрочный прогноз погоды основывается на выборе года-аналога и анализе численных климатических моделей. Для мая 2024 года был выбран год-аналог 2001 год, для лета – год-аналог 1994 год. С учетом консультативного прогноза погоды на май и лето 2024 года и проведенного анализа фактических данных за 2001, 1994 годы в мае и в течение летних месяцев прогнозируется высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности на большей части республики", – сообщила директор "Гидрометцентра" Марина Шмидт.

Она уточнила, что прогнозы на лето и пожарной опасности будут уточняться прогнозами на декаду, неделю и на 2-3 сутки. При достижении высокой и чрезвычайной пожарной опасности будут выпускаться штормовые предупреждения.

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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на май 2024 года. Подробности здесь.

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