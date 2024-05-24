Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы на сутки частично перекроют движение на двух улицах

В Алматы на сутки частично перекроют движение на двух улицах, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 15:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на сутки перекроют движение на двух участках дорог. Об этом сегодня, 24 мая 2024 года, заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Движение транспортных средств будет перекрыто с 06:00 25 мая до 06:00 26 мая на:

  • ул. Западный Желтоксан – от ул. Тимирязева до пр. аль-Фараби, где планируется восстановление дорожного покрытия после реконструкции тепловых сетей.
  • ул. Шевченко – от пр. Достык до ул. Кунаева, где будет проводиться ремонт дорожного полотна в рамках реконструкции здания Национальной академии наук.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в трех районах Алматы отключат холодную воду. Подробнее об этом здесь.

Читайте также

озеро, система озер, Астана
Минэкологии обратилось в полицию по ситуации с озером Талдыколь
отечественное производство
Депутат о заполненном импортными товарами рынке: аналоги есть и в Казахстане
Жителям Астаны и Алматы советуют приготовить теплые вещи к выходным
Жителям Астаны и Алматы советуют приготовить теплые вещи к выходным
Динара Халдарова
Алматы акимат 2024 год Ремонт Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: