В Алматы на сутки частично перекроют движение на двух улицах

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы на сутки перекроют движение на двух участках дорог. Об этом сегодня, 24 мая 2024 года, заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

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