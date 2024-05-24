В Алматы на сутки частично перекроют движение на двух улицах
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на сутки перекроют движение на двух участках дорог. Об этом сегодня, 24 мая 2024 года, заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Движение транспортных средств будет перекрыто с 06:00 25 мая до 06:00 26 мая на:
- ул. Западный Желтоксан – от ул. Тимирязева до пр. аль-Фараби, где планируется восстановление дорожного покрытия после реконструкции тепловых сетей.
- ул. Шевченко – от пр. Достык до ул. Кунаева, где будет проводиться ремонт дорожного полотна в рамках реконструкции здания Национальной академии наук.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее сообщалось, что в трех районах Алматы отключат холодную воду. Подробнее об этом здесь.
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