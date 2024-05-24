В Алматы отключат холодную воду в трех районах

В Алматы 29 мая с 08:00 до 20:00 будут проводить плановую замену технологического оборудования на сетях водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим временно будет ограничена подача холодной воды в трех районах города, сообщили в "Алматы су" 24 мая.

Это:

Бостандыкский район. В контуре пр. Абая – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – р. Большая Алматинка; ул. Тимирязева – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина, территория выставочного комплекса Атакент;

В контуре пр. Абая – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – р. Большая Алматинка; ул. Тимирязева – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина, территория выставочного комплекса Атакент; Алмалинский район , в квадратах улиц Абая – Ауэзова – Жамбыла – Манаса; Абая – Ауэзова – Толе би – Розыбакиева; Абая – Розыбакиева – Кулымбетова – Тургут Озала;

, в квадратах улиц Абая – Ауэзова – Жамбыла – Манаса; Абая – Ауэзова – Толе би – Розыбакиева; Абая – Розыбакиева – Кулымбетова – Тургут Озала; Ауэзовский район, в контуре пр. Абая – Щепеткова – р. Большая Алматинка – Сатпаева; ул. Утеген батыра, 112а, 114.

Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.





"Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в "Алматы Су".

Ранее наш корреспондент рассказывал о том, как совершенствуется система водоснабжения в Алматы.