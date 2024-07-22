В Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра
Фото: unsplash
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок ул. Карасай батыра. Об этом 22 июля 2024 года говорится в информационном ресурсе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Карасай батыра.
"С 09:00 23 июля до 10:00 25 июля движение будет перекрыто на участке от ул. Шарипова до ул. Муканова", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Almaty_Joly.
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Как отмечается, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Ранее сообщалось о перекрытии в Алматы ул. Лавренева – на участке от транспортной развязки Бекмаханова-Майлина до железнодорожного переезда.
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