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В Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра

В Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 10:53 Фото: unsplash
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок ул. Карасай батыра. Об этом 22 июля 2024 года говорится в информационном ресурсе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Карасай батыра.

"С 09:00 23 июля до 10:00 25 июля движение будет перекрыто на участке от ул. Шарипова до ул. Муканова", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Almaty_Joly.
В Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 10:53

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Как отмечается, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

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Ранее сообщалось о перекрытии в Алматы ул. Лавренева – на участке от транспортной развязки Бекмаханова-Майлина до железнодорожного переезда.

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