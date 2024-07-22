В Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра

Фото: unsplash

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок ул. Карасай батыра. Об этом 22 июля 2024 года говорится в информационном ресурсе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

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