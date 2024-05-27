Когда завершится реконструкция автодороги Актобе – Кандыагаш

Национальная компания "КазАвтоЖол" продолжает работу по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения Актобе – Кандыагаш от км 11 до км 100, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала 2024 года на строительном объекте было использовано более 125 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, что позволило покрыть около 30 км дорожного покрытия.

"Завершение проекта запланировано на конец 2024 года". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

План реконструкции включает в себя обновление 96 км дороги, из которых 78 км будут переведены в I-Б техническую категорию с четырьмя полосами движения от города Актобе до города Кандыагаш, а оставшиеся 18 км будут оборудованы обходом города Кандыагаш со II технической категорией и двумя полосами движения.

Фото: Telegram/qazavtojol

Также в рамках проекта планируется возведение 18 мостов, укладка 66 трубопроводов и создание необходимой инфраструктуры для обслуживания данного участка дороги.

Фото: Telegram/qazavtojol

"Реконструкция этого участка дороги способствует улучшению транспортно-логистического потенциала Актюбинской и Атырауской областей, оптимизации технических характеристик дороги, сокращению времени в пути и увеличению пропускной способности". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Фото: Telegram/qazavtojol

Кроме того, ранее было объявлено о текущем ремонте участка автодороги Актобе – Хромтау – Карабутак протяженностью от км 773 до км 912 с устройством выравнивающего слоя. С 2025 года планируется начать работы по реконструкции этого участка с переводом его в I техническую категорию.

20 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане стартовало строительство дороги, ведущей к резиденции Жангир хана. В АО "НК "КазАвтоЖол" уточнили, что дорога была построена в 1960-70-х годах с использованием гравийного покрытия. Ремонт планируется завершить к концу 2024 года.