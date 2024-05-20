В Казахстане отремонтируют дорогу 60-х годов, ведущую к резиденции Жангир хана

В Казахстане стартовало строительство дороги, ведущей к резиденции Жангир хана. В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" уточнили, что работы начались по просьбе местных жителей, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Национального оператора по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения за 20 мая 2024 года сказано, что специалисты приступили к дорожным работам по среднему ремонту участка автомобильной дороги Р-56 "Подъезд к селу Хан Ордасы" от км 0 до км 21.

"Этот участок находится между автомагистралью республиканского значения Р-51 Унеге – Бисен – Сайхин – граница РФ и селом Хан Ордасы в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Также отмечено, что данный участок автодороги отнесен к IV технической категории и является единственным путем к ГККП "Западно-Казахстанской областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник Хан Ордасы", включенному в топ-50 объектов регионального туризма.

"Дорога была построена в 60-70-х годах с использованием гравийного покрытия. Ремонт планируется завершить к концу 2024 года". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

В начале 2024 года стало известно, что строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам. Нововведения нацелены на повышение эффективности и своевременности реализации автодорожных проектов международного и республиканского значения.